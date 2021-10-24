Выступления глушили песней "День Победы": возле имения Медведчука состоялись два митинга

Выступления глушили песней "День Победы": возле имения Медведчука состоялись два митинга

Политик сейчас находится под домашним арестом.

Сразу два митинга состоялись под домом нардепа от "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.

Об этом 24 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.

Одни протестующие — националисты, как сами себя называют. Высказывали негативное отношение в адрес одиозного политика.

Альтернативную акцию устроили и так называемые "сторонники" Медведчука. Несколько десятков спортивных молодых людей в балаклавах образовали живую цепь вокруг поместья и не дали оппонентам прорваться во двор. А чтобы заглушить выступления, включили из колонок песню "День Победы". Другие пикетчики — ее пытались перекричать.

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Напомним:

11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залог в размере 1 млрд гривен.

об аресте или залог в размере 1 млрд гривен. 12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.

Народный депутат Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.

в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины. Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.

народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства. Перед началом судебного заседания нардеп пообщался с журналистами, в очередной раз заявив, что дело против него — "туфта и фальсификация". Он назвал ложными все записи разговоров, которыми следствие доказывает его вину.

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