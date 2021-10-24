Выступления глушили песней "День Победы": возле имения Медведчука состоялись два митинга

Политик сейчас находится под домашним арестом.
Сразу два митинга состоялись под домом нардепа от "ОПЗЖ", кума Путина Виктора Медведчука.
Об этом 24 октября говорится в сюжете ТСН.Тижня.
Одни протестующие — националисты, как сами себя называют. Высказывали негативное отношение в адрес одиозного политика.
Альтернативную акцию устроили и так называемые "сторонники" Медведчука. Несколько десятков спортивных молодых людей в балаклавах образовали живую цепь вокруг поместья и не дали оппонентам прорваться во двор. А чтобы заглушить выступления, включили из колонок песню "День Победы". Другие пикетчики — ее пытались перекричать.
Напомним:
- 11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте или залог в размере 1 млрд гривен.
- 12 октября судья отклонила ходатайство прокурора и оставила Медведчука под домашним арестом.
- Народный депутат Виктора Медведчука подозревают в том, что из-за его действий в 2014-2015 годах энергетическая сфера Украины была поставлена в зависимость от Российской Федерации и террористических организаций на Донбассе. Именно при содействии Медведчука были организованы незаконные схемы для поставки угля из оккупированного Донбасса на государственные предприятия Украины.
- Обнародованные СБУ записи разговоров народного депутата Виктора Медведчука подтверждают существование "угольной схемы" и заинтересованность в ней власти РФ и бывших высших должностных лиц украинского государства.
- Перед началом судебного заседания нардеп пообщался с журналистами, в очередной раз заявив, что дело против него — "туфта и фальсификация". Он назвал ложными все записи разговоров, которыми следствие доказывает его вину.