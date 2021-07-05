Выступления звезд, зажигательные танцы и бесплатная вакцинация: в Киеве стартовал фестиваль Atlas Weekend

5 июля стартовал Atlas Weekend, который продлится до 11 июля.
После двух лет перерыва в Киеве стартовал крупнейший музыкальный фестиваль Восточной Европы "Atlas Weekend". В прошлом году его отменили из-за пандемии коронавируса.
Как выглядит первое после карантина по-настоящему массовое столичное событие — в материале ТСН.19:30.
Фестиваль ожидали тысячи людей. Украинцы уверены, что два года перерыва — это очень много. 5 и 6 июля, в бесплатные дни поют группа MOZGI, певица NK, Alekseev, Друга Ріка и многие другие. Билеты на все дни фестиваля стоили около 3 тысяч гривен, на отдельные дни — чуть более 1 тыс. гривен.
На этом фестивале мало иностранных исполнителей, но много слушателей из других стран. Сейчас гости фестиваля ожидают выступление Тины Кароль — певица изменила имидж и готовит со своей командой много танцев.
Кроме песен, танцев и вкусной еды на Atlas Weekend можно привиться от коронавируса вакциной CoronaVac.
Напомним, певица Анна Тринчер выступила на фестивале Atlas Weekend. Певица и актриса продемонстрировала эффектный лук на музыкальном фестивале.