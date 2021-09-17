Вытащил из коляски и исчез: в Запорожье полиция разыскивает мужчину, который похитил 3-месячного ребенка

Вытащил из коляски и исчез: в Запорожье полиция разыскивает мужчину, который похитил 3-месячного ребенка

В полиции говорят, что похититель — отец ребенка.

В Запорожье 25-летний мужчина со своими подельниками украл из коляски 3-месячного ребенка. После чего скрылся с места преступления.

Об этом пользователи написали в местном телеграмм-канале.

Как выяснилось, происшествие случилось вечером 16 сентября на улице Комарова. Там Мужчина вместе с двумя сообщниками похитил из коляски ребенка. После чего скрылся на автомобиле Ford.

ТСН.ua в Нацполиции Запорожской области рассказали, что ребенка забрал биологический отец. При этом где он находится сейчас, неизвестно. Его поисками занимаются правоохранители.

"Данный мужчина биологический и юридический отец ребенка. Он имеет на нее полные права. Сейчас супруги находятся в состоянии развода, но пока они официально не разведены. Поэтому это чисто гражданско-правовые отношения. Полиция ищет и отца, и ребенка, чтобы убедиться, что с малышом все в порядке. Поиски продолжаются", — рассказали ТСН.ua в Нацполиции области.

Напомним, что в Ровенской области будут судить 22-летнего мужчину из-за того, что он в гостинице занялся сексом с 13-летней девочкой.

Новости Украины: женщина с Днепра уколола себе и сыну смертельно опасную инъекцию - ребенок умер

Поделиться: Facebook Twitter WhatsApp Telegram Viber Email Скопировать ссылку