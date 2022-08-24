Вытаскивал в очередях телефоны и угонял авто: на Житомирщине задержали серийного вора

В Житомирской области полиция разоблачила серийного 26-летнего вора из Коростышевского района, который долгое время терроризировал соседей – в очередях похищал телефоны, а в последнее время увеличил аппетиты и начал воровать авто.

Как сообщила ТСН.ua пресс-секретарь полиции Житомирской области Алла Ващенко, недавно парень оказался причастен к угону автоцистерны. Она находилась на территории предприятия, водитель не запер дверь, а ключи от автомобиля оставил под ковриком. После этого машина была угнана.

"Цистерна оказалась пустой", – сообщила нам Алла Ващенко.

В свою очередь, в Староселецком сельском совете Коростышевского района нам рассказали, что уже долгое время этот житель не давал спокойно жить многим людям.

"Где что увидит — то и ворует. На этот раз он угнал водовозку, спрятал в кустах и, видимо, планировал продать. До этого похищал другой автомобиль, был осужден", — рассказали нам в сельском совете.

Напомним, недавно на почте в Полтавской области мужчина похитил посылку. За совершение кражи мужчине грозит 5-8 лет лишения свободы.

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