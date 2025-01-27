"Вытаскивали вакуумом, а потом щипцами": супруги рассказали об "адских" родах и тяжелых травмах у младенца

Родители маленькой Аделины обвиняют медиков в халатности, из-за чего младенец родился с болезнями. Что известно?

В Киевской области младенец родился с эпилепсией, повреждениями мозга, переломом ключицы и отказом почки. Мама рассказывает об издевательствах во время родов и обвиняет акушеров в непрофессионализме.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Светланы Березовской.

Супруги рассказали об осложнениях во время родов

"Не слышал, чтобы так какая-то женщина визжала, я был в аду", - так Василий вспоминает как жена рожала их дочь.

Это были партнерские роды, по тому как проходила беременность - должны были быть без осложнений, но получилось по-другому.

Сейчас их Аделине уже 5 месяцев. Питание только через зонд и все время на обезболивающем. Все это, утверждают родители, результат осложнений после родов.

Что именно во время родов пошло не так - Виктория не знает. Вспоминает, как просила о кесаревом сечении, но ей сразу отказали.

Виктория – мать Аделины

"Пришла дежурный врач осмотрела меня сказала, что я симулирую и что мне обезболивающее не нужно. Она ты симулируешь, мы знаем, что так бывает. Мы рожали, я уже готова была оттуда простой уйти", - говорит женщина.

Тогда по словам Виктории, врачи начали использовать запрещенные методы выдавливания младенца. После рождения Аделина в реанимации была 12 дней.

"Нас вытаскивали вакуумом, нажимали на живот, это не помогало, потом щипцами", - говорит женщина.

Родители Аделины

Что говорят в больнице

Врачебной ошибки во время родов в больнице на Киевщине не комментируют и не признают, но говорят, ждут выводов экспертизы медицинской и прокуратуры.

Врача, которая принимала роды от работы в роддоме отстранили и ситуацию она сама не комментирует. В больнице провели свое служебное расследование. На главный вопрос, почему не сделали кесарево сечение, которое бы спасло ребенка, уверяют, что действовали в рамках медицинского протокола.

Больница, в которой происходили роды

Почему естественные роды, а не кесарево сечение, когда пациентка просит, нам объясняет бывший главный акушер-гинеколог Украины, а ныне руководитель медицинского университета Вячеслав Каминский.

"Количество осложнений в результате операции кесарева роста в четыре раза больше, чем после родоразрешения через естественные пути. Осложнений для мамы в основном", - говорит он.

Но существует и финансовая сторона этой проблемы. В Украине как раз идет проверка родильных на правомерность применения кесаревых сечений.

"В какой-то момент оценка операции кесарева роста в финансовом плане была выше, ну расходники и т.д., чем естественные роды. И в некоторых больницах решили, что это может помочь финансово этой больнице получить больше денег. Есть такие клиники, где там и 40% кесарева роста", - говорит он.

Сейчас для больниц установили процент для проведения кесаревых сечений - 20 процентов от всех родов в больнице. В больнице, где рожала Виктория, этот показатель составляет 28%, но там уверяют - на эти ограничения не ориентируются и действуют по медицинским показаниям. Хотя и не понимают установленных рамок в процессе родов, где ситуация может измениться кардинально за минуты.

Что говорит адвокат

В Украине ежегодно из-за родовых травм травмируются десятки детей. Медицинские юристы говорят, случаев, когда медики признают свои ошибки практически не существует. Адвокат Богдан Гжимайло сейчас ведет сразу 5 дел о врачебной халатности. И дойти до приговора сложно, ведь все процессы затягиваются, в частности, и из-за экспертиз, а на привлечение к ответственности есть только 5 лет.

"Промедление, затягивание, определенные процессуальные ошибки, они, к сожалению, присутствуют во время доставового расследования и, к сожалению, имеют место при организации досудебного расследования", - говорит адвокат.

Одну из таких Богдану все же удалось выиграть - за смерть младенца после родов врача частного роддома Киева приговорили к 3 годам тюрьмы. Но процесс, который длился 4 года еще не завершен - впереди апелляция.

Несмотря на все трудности адвокат советует украинцам, которые пострадали обращаться в полицию. Публичные процессы побуждают к законодательным уточнениям в таких делах.

Семья Аделины обратилась в полицию

Семья Аделины обратилась в полицию на следующий день после родов. Уголовное производство открыто, следствие продолжается. Пока Виктория и Василий ищут реабилитацию для своей дочери, чтобы начать исправлять последствия родовых травм на ранней стадии. Однако пока это невозможно из-за приступов эпилепсии.

За 5 месяцев они были у 5 разных врачей. По меньшей мере, что прогнозируют Аделине — это ДЦП. Изнуренные борьбой за здоровье дочери родители все же верят, что следствие установит причину травмирования – дочери это не поможет, но думают о других родителях, которые так же как и они ждут своих первенцев и мечтают, что ничего не помешает им родиться здоровыми.

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