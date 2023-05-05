Выторговали 600 тысяч гривен: четверо заключенных продавали генераторы, которых не существует (фото)

Четверо заключенных представлялись военнослужащими ВСУ и выманивали деньги у людей, продавая несуществующие генераторы.

Киевские следователи установили, что мошенники обманули 13 граждан и завладели почти 600 тысяч гривен. Теперь им грозит еще один срок.

Об этом ТСН.ua рассказали в столичной полиции.

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"Досудебным расследованием установлено, что с осени 2022 года четверо заключенных от 26 до 34 лет организовали мошенническую схему по продаже несуществующих генераторов в социальной сети. Фигуранты создали учетные аккаунты и разместили объявления о продаже генераторов. Главным условием была частичная или полная оплата товара. Задержку в доставке аферисты объясняли тем, что они военнослужащие, находящиеся на передовой, и чтобы успокоить заказчиков отправляли им фото якобы с места несения службы", — рассказали в отделе коммуникации полиции Киева.

В настоящее время установлено 13 граждан Украины из разных регионов, введенных в заблуждение и перечисливших аферистам от 2 до 10 тысяч гривен. Общая сумма ущерба составляет около 600 тысяч гривен.

Полицейские провели пять обысков, в том числе в местах лишения свободы в нескольких регионах Украины, по результатам которых у фигурантов изъяли мобильные телефоны, сим-карты и черные записи, подтверждающие их преступную деятельность.

Все участники преступления находятся под стражей за совершение ряда тяжких и особо тяжких преступлений. Теперь мошенникам грозит еще один срок лишения свободы сроком до 12 лет.

Напомним, киевские таможенники изъяли самолет Cessna, который пытались ввезти из Румынии в Украину по запчастям.

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