Последний шанс для "Киевгорстроя": почему миллиарды из бюджета могут не спасти квартиры в долгостроях

Что происходит на площадках «Киевгорстроя» и получат ли инвесторы квартиры

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Несмотря на войну, на отдельных строительных площадках Киева наблюдается определенное оживление. Оно очень далеко от довоенного, но все же киевляне замечают движение техники и кранов на замороженных объектах «Киевгорстроя» (КГС) и рабочих, выполняющих определенные работы.

Стоит ли инвесторам, которые годами ждут жилье, радоваться этому факту, что действительно происходит на строительных площадках крупнейшей строительной компании Киева и сможет ли город оживить долгострои, выяснял ТСН.ua.

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Финансовый кризис «Киевгорстроя» и первая докапитализация из бюджета Киева

О кризисном упадке крупнейшей строительной компании Киева речь шла еще два года назад. Тогда Наблюдательный совет холдинговой компании просил у города о срочной докапитализации, то есть вливании средств из столичного бюджета, чтобы возобновить работы на 24 объектах.

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Речь шла о 2,56 млрд грн. И город через определенный отрезок времени предоставил средства. Кстати, из-за дополнительных финансовых вливаний почти 100% акций компании сейчас принадлежит территориальной общине Киева.

Собственно из-за докапитализации на строительных площадках КГС и заметно сейчас оживление. Но что за этим стоит больше знают инвесторы после рабочего совещания в главном офисе ХК при участии руководства КГС, Наблюдательного совета и представителей инициативных групп инвесторов от каждого жилищного комплекса.

Инвесторы называют эту встречу долгожданной, потому что вопрос касается 40 тысяч человек, а с их семьями 120 тысяч, которые хотят получить свое жилье в 24 ЖК, а это очень большое количество домов.

На встречу пришел мэр Киева Виталий Кличко. Городскому голове удалось успокоить инвесторов и снять напряжение, потому что если бы он не появился, собрание прошло бы по другому сценарию и в довольно напряженной обстановке.

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Оживление на стройплощадках

«Подтягивание хвостов» вместо строительства: почему инвесторы недовольны графиками

Инвесторы не скрывают, что недовольны графиками восстановительных работ, которые руководство «Киевгорстроя» демонстрирует мэру.

«Графики нарушаются и то, что нам было обещано в определенные сроки, к сожалению, не выполняется. Сейчас речь идет о первых 6 ЖК, которые планируется ввести в эксплуатацию до конца года. Практически все эти дома были построены ранее, а некоторые еще в 2022 году. У всех инвесторов этих шести ЖК есть сомнения в выполнении обещания в этом году. На сегодняшний день введен в эксплуатацию только один ЖК, который и до этого нуждался в минимальной сумме денег на достройку. В другие дома достраивают внешние сети — воду, канализацию, тепло, свет, приводят в порядок крышу, фасад или заканчивают подъездную дорогу, предоставляют адреса. Поэтому о полноценном строительстве даже речь не идет, а скорее „подтягивание хвостов“. Вот это и делается сейчас на этих ЖК, а нам это преподносят, как победу», — рассказывает ТСН.ua Виктория Михно, представительница инициативной группы инвесторов ХК «Киевгорстрой».

ЖК Mirax в Шевченковском районе строят с 2016 года

Например, дома ЖК Mirax в Шевченковском районе, которые стоят заброшенными уже 10 лет, нуждаются в срочной консервации, но «Киевгорстрой» ее не выполняет, потому что это уже более серьезные и дорогостоящие работы.

«Согласно официально предоставленным графикам, конечный срок достройки ЖК Mirax неизвестен даже в части сдачи отдельных домов. Хотя сначала нам обещали, что один из них, имеющий высокую степень готовности, будет введен в эксплуатацию в первом квартале 2027 года, но сейчас мы видим, что это нереально, оттуда уже даже вывели рабочих, а нам говорят, что будут его заканчивать во время второго этапа докапитализации, когда Киевсовет выделит 3 миллиарда гривен. Но здесь вопрос, будет ли этот этап? Учитывая бешеные российские обстрелы и то, что средства необходимы городу на другие нужды, в том числе, на восстановление пострадавших от российских атак домов», — говорит Виктория Михно.

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Дом в ЖКК Mirax сдадут в эксплуатацию где-то после 2029 года

Она добавляет, что КГС документально признает, что даже при условии получения 3 миллиардов гривен в 2027 году, он не планирует достраивать и сдавать ЖК Mirax, в частности, дом с максимальной степенью готовности №4 в ближайшие 3-4 года, оставляя финал открытым за пределами 2029 года.

«Главный и самый болезненный вопрос инвесторов: когда они наконец-то получат свои законные квартиры и получат ли их вообще? Подписав график со стрелками после 2029 года, застройщик юридически расписался в том, что оставляет финал этой истории открытым. Люди, многие из которых годами платят кредиты, арендуют жилье или остались без крова, из-за этого документа полностью теряют понимание своего будущего и ради чего они вкладывали свои сбережения», — отмечает Виктория Михно.

Из-за таких «сюрпризов» инвесторы не скрывают, что у них нет доверия к нынешнему руководству КГС. Хотя отмечают, о важных этапах, которые все же удалось реализовать: по большинству земельных участков были уплачены налоги за землю, деньги пошли в городской бюджет. Также погашены кредиты, которые набирали предыдущие руководители компании и по которым ежемесячно платили большие проценты.

«Но больше ничего глобального не сделано. Планы, которые нам были обещаны, не выполняются или не в полном объеме. Хотя Валерий Засуцкий, председатель правления ЧАО „ХК „Киевгорстрой“, отчитывается мэру, что все идет по графику и той дорожной карте, которую город и застройщик совместно проложили. И мэр надеется, что это так, но, к сожалению, нет не так. Проблема с инвесторами на самом деле на сегодняшний день остается не решенной. И это, думаю, связано с тем, что руководители компании меняются уже несколько раз за годы войны», — говорит представитель инвесторов.

Кадровая чехарда в КГБ и нехватка средств

Во время войны в 2023 году в отставку ушел руководитель КГС Игорь Кушнир после скандальных поездок за границу. Далее компанию возглавляли Василий Олейник и Светлана Самсонова, а Дмитрий Никифоров пробыл в должности всего две недели. Сейчас председатель правления — Валерий Засуцкий.

«Проблема в том, что единой и сплоченной команды в „Киевгорстрое“ нет, там недостаточно специалистов должного уровня с большим опытом работы в строительном бизнесе. Поэтому работы, которые сейчас выполняет КГС, производятся без спешки и очень избирательно. Обещают завершить 11 ЖК, но из них дай Бог реально сделать 6. Все остальные перейдут на следующий год. Причина проста — средств уже нет. То есть, от первой докапитализации на 2,6 миллиарда гривен останется миллионов 700, которые пустят на административные расходы, оплату охраны объектов и компенсаций за свет. При таких условиях о полноценном возобновлении строительных работ речь не идет», — рассказывает Виктория Михно.

Стоимость строительных материалов и работ значительно возросла

В то же время инвесторы соглашаются, что в последнее время существенно выросли цены на строительные работы и материалы.

«Стоимость строительства значительно возросла, и это факт. Но здесь также нужно еще учитывать состояние всех недостроенных ЖК, большинство стоят незаконсервироваными. Происходит разрушение построек, они годами страдают от атмосферных осадков. А это соответственно потребует еще больших финансовых затрат. Поэтому, когда достройка всех 24 ЖК станет реальностью — невозможно сказать. У людей, ожидающих жилье уже теряется запас надежды и терпения», — говорит представитель инвесторов.

Второй этап докапитализации на 3 млрд грн: последняя надежда для замороженных ЖК

По мнению инвесторов, «Киевгорстрой» держится лишь на энтузиазме мэра, точнее на его обещаниях вытащить компанию из финансовой пропасти.

«Кличко нам пообещал, что он не бросит инвесторов. Он обещает довести строительство жилых комплексов до логического завершения. По его словам, город полностью выполняет свои обязательства по докапитализации КГС для того, чтобы „Киевгорстрой“ вылез из долговой ямы», — говорит представитель инвесторов.

Сейчас КГС полностью зависит от последующей докапитализации, а также от нее зависят и ожидающие жилья инвесторы.

«К сожалению, имеющихся у компании внутренних денег сейчас катастрофически мало. И без выделения дополнительной капитализации в „Киевгорстрое“ просто не будет никакой технической и финансовой возможности реализовать хоть какие-то планы, а само строительство рискует вообще полностью остановиться», — отмечает Виктория Михно.

Она отмечает, что полноценное выполнение обязательств перед инвесторами и возобновление масштабных работ на всех площадках начнется только тогда, когда город реально выделит обещанные 3 млрд. грн. и эти средства зайдут на счета холдинга.

«Инвесторы очень серьезно настроены по контролю использования средств от прошлой докапитализации, и от следующей, если она будет. Об этом мы сообщили всем причастным к этому, поэтому будем внимательно следить за использованием средств. Мэр прямо и очень жестко предупредил руководство компании и подрядчиков. Он заявил: если кто-то попытается украсть хоть одну гривну из выделенных городом антикризисных средств, он лично будет „отрывать головы“, — подытожила представитель инициативной группы.

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