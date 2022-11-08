В большинстве из них дорога в безопасность началась еще полгода назад, когда из оккупированного Харькова Донетчины волонтеры свозили их в приют Киевской области.

Вывезенных из-под обстрелов львов доставили в Испанию, однако животные в стрессе до сих пор, говорится в ТСН.

На рассвете в Валенсии получили ценный груз со львами, которых везли сюда несколько дней: в безопасное, от обстрелов и взрывов в Украине. “После 72 часов перевозки животные наконец прибыли в приют. Мы предстали перед многими проблемами в перевозке, потому что ситуация в Украине была действительно сложной”, — рассказывают волонтеры.

Изуродованные, замученные, с контузиями после взрывов или уставшие от голода в оккупации хищники, теперь еще и истощенные длинной дорогой. "Животные очень нервничали, у каждого из них есть проблемы, в стрессе они продолжают себя ранить", — объясняют зоозащитники.

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В большинстве из них дорога в безопасность началась еще полгода назад, когда из оккупированного Харькова Донетчины волонтеры свозили их в приют Киевской области.

В месяц, два, по пол года ухаживала за львами Наталья — все спасенные мальчики у нее Левы, девочки называла — Доцями.

5-летнего Леву волонтеры еще летом привезли из Харькова. "Персонал под обстрелами пробовали кормить хотя бы как-то, но не могли", — рассказывала ТСН женщина.

А одна из львиц из Донецкой области пережила тяжелую операцию. "Она была беременна и на фоне стресса у нее неправильно развивался плод и потом замер", — вспоминала смотритель.

Не находил себе места и непрестанно рычал один из самых трудных – лев Брецель. Ошалевший от взрывов и выстрелов он выходил из вольера на улицу только когда никого не было рядом. Его тоже вывезли из Донбасса. С контузией и ранениями он не успел оправиться в приюте, как снова испугался взрывов над Киевщиной. В стрессе бился головой о вольер, пока весь не покрылся ранами.

Теперь Брецель – вместе с частью эвакуированных в Испанию. Даже в гораздо большем вольере он не находит себе места до сих пор. “Животные наконец-то отдыхают в новом доме. Еще нужно много времени, чтобы они здесь успокоились. Нам придется как следует их проверять, наблюдать за их здоровьем, но, наконец, мы можем сказать, что животные в безопасности”, — убеждают волонтеры.

Украинских львов после оккупации поселили в Испании

Остальные вывезенные из Украины львы еще в пути в приюты Франции или Южноафриканской республики. Часть приютили в Польше.

Там остался и медведь Ямполь, которого украинские военные заметили во время боев в Донецкой области. Бывшие владельцы бросили его на произвол судьбы умирать под российскими снарядами. Частный зверинец уничтожили, повсюду лежали убитые животные, а медведь выжил. И уже приходит в себя в приюте Познани. Всех диких животных ждет долгая реабилитация под присмотром ветеринаров: кто-то из львов искалечен навсегда. Впрочем, они будут жить!

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