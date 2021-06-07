"Вывезли санитары": на одесском кладбище нашли трех пациентов психдиспансера

Мужчины рассказывают, что в 7 километрах от заведения их привезли санитаров, в заведении все отрицают.

Трех пациентов одесского психдиспансера нашли на кладбище. Все они недееспособны, кроме того — один из мужчин парализован, у другого ампутированы ступни.

Об этом говорится в ТСН.16.45.

Их нашли работники кладбища у склепа без еды и воды. Люди рассказали, что их привезли сюда санитары психбольницы. «Санитар (привез — ред.) Посадили в машину посадили и уехал. Пошутил — один меня вез на тележке, я у него спросил «куда везете?» Ответил: «На расстрел», — рассказывает один из тех, кого нашли.

В психдиспансере подтверждают, что найденные мужчины — действительно их пациенты, которых выписали накануне, однако отрицают, что вывозили их на кладбище. Как неходячие люди добрались к кладбищу в семи километрах от больницы, объяснить не могут.

Новости Украины: трех пациентов одесского психдиспансера нашли на кладбище

Сейчас мужчин временно приютили в Одесском центре реинтеграции бездомных.

Подробности жуткой истории в вечернем выпуске ТСН.

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