Вывод капитала из "ПриватБанка": семья Суркисов обнародовала отчет по депозитам английских компаний семьи

В 2016 году депозиты этой семьи решением НБУ попытались перевести в капитал банка, однако не смогли этого сделать.

Представители семьи Суркисов обнародовали отчет международной аудиторской компании Alvarez & Marsal, в котором говорится, что средства английских компаний семьи легальны и не имеют никакого отношения к выводу капитала из "ПриватБанка".

Об этом 4 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30.

В 2016 году депозиты этой семьи решением НБУ попытались перевести в капитал банка, однако не смогли этого сделать. Ведь на Кипре, где находились средства, украинский bail-in, в рамках которого средства могли перевести в капитал банка, не признан и не имеет юридической силы.

Во-вторых, существовал судебный запрет на любые операции с этими деньгами, который действует и сейчас. Также, говорят юристы, средства по сей день фигурируют в отчетах "ПриватБанка" именно как депозиты.

Новости Украины: семья Суркисов обнародовала отчет международной компании по капиталу "Приватбанка"

Представители Суркисов утверждают – уже существует ряд судебных решений, по которым финучреждение должно вернуть эти средства. Впрочем, в самом "ПриватБанке" с этим не согласны. Действия НБУ считают законными, а судебные решения обжалуют.

"Есть открытый отчет "ПриватБанка" по состоянию на конец прошлого года. И в этом отчете черным по белому указано, что по состоянию на конец прошлого года к депозитам юридических лиц клиентов кипрского филиала "ПриватБанка" отнесено 8,1 млрд грн. То есть, "ПриватБанк" в своей отчетности фактически подтверждает то, что эти средства не были списаны в капитал "ПриватБанка". Очевидно, что средства придется возвращать. Другой вопрос – сколько. Ведь с каждым днем эта сумма растет и будет расти", — отметил адвокат Игоря Суркиса Игорь Алексеев.

Напомним:

Ранее Алексеев отметил, что заявление адвокатов пятого президента Петра Порошенко о том, что в результате решения Лондонского суда провалилась попытка скомпрометировать национализацию "ПриватБанка" и взыскать с государства деньги, – это выдумка и искусственно разгоняющиеся фейк.

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