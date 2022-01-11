Вывозили в лес и пытали: трое иностранцев похитили и неделю удерживали полтавского фермера под Киевом

Похитители требовали от мужчины средства, а также переписать в их пользу бизнес и недвижимое имущество.
Трое иностранцев похитили и неделю удерживали полтавского фермера под Киевом.
Похитители требовали от мужчины деньги, а также переписать в их пользу бизнес и недвижимое имущество.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Ранок" за 11 января.
55-летний предприниматель еще 30 декабря на собственном автомобиле выехал из Пирятина в Киев, где должен был встретить Новый год вместе с семьей.
По дороге он остановился возле магазина, где на него напали несколько мужчин, скрутили и вывезли в неизвестном направлении.
Телефон предпринимателя не отвечал, поэтому родственники обратились в полицию.
Через несколько дней автомобиль фермера разыскали в городе Украинка в Киевской области.
Позже копы вычислили и местонахождение потерпевшего. Выяснилось, что удерживали его в столице три иностранца. Неделю они издевались над мужчиной, требовали деньги и переписать недвижимое имущество и бизнес. Во время спецоперации предпринимателя освободили, двух злоумышленников 27 и 36 задержали. Еще одного разыскали в Одесской области.
"В течение недели меня пытали, вывозили в лес, издевались над мной, сломали ребра, пробили голову пистолетом, стреляли в меня, ежедневно применяли ко мне физическую расправу", – рассказал потерпевший.
Всем задержанным сообщено о подозрении в совершении преступления и решается вопрос об избрании меры пресечения.
"В случае признания вины судом подозреваемым грозит от 10 до 15 лет или пожизненное лишение свободы с конфискацией имущества", – говорит руководитель полиции Полтавщины Евгений Рогачев.
Напомним, под Полтавой трое иностранцев похитили местного предпринимателя и потребовали у него 1 млн долларов США.
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