Вывозят экскаваторами: на курорте в Запорожской области берег заполонили мертвые медузы

Вывозят экскаваторами: на курорте в Запорожской области берег заполонили мертвые медузы

К воде подойти невозможно.

В курортном поселке Приморский Посад Запорожской области местная власть привлекла тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз.

Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 июля.

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Мертвых медуз вывозят экскаваторами, потому подойти к воде невозможно. Их тысячами выбрасывает на берег. С таким нашествием работники пляжей вдоль всего побережья Азовского моря борются уже третью неделю подряд.

По словам специалистов, такое количество медуз обусловлено увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами. Морская фауна мешает людям отдыхать, поэтому с помощью тракторов медуз на местные свалки вывозят тоннами. Кое-где, например, в Кирилловке пляже пытаются обнести сетками.

Как сообщалось, в Запорожской области в Кирилловке нашествия медуз. Тысячи животных выбросило на берег, из-за чего стоит невероятный запах, а добраться воды через кучу скользкой массы просто невозможно.

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