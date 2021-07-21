Вывозят экскаваторами: на курорте в Запорожской области берег заполонили мертвые медузы

К воде подойти невозможно.
В курортном поселке Приморский Посад Запорожской области местная власть привлекла тяжелую технику, чтобы вывезти мертвых медуз.
Об этом рассказали в ТСН.Ранок 21 июля.
Мертвых медуз вывозят экскаваторами, потому подойти к воде невозможно. Их тысячами выбрасывает на берег. С таким нашествием работники пляжей вдоль всего побережья Азовского моря борются уже третью неделю подряд.
По словам специалистов, такое количество медуз обусловлено увеличением соли в море почти вдвое и теплыми зимами. Морская фауна мешает людям отдыхать, поэтому с помощью тракторов медуз на местные свалки вывозят тоннами. Кое-где, например, в Кирилловке пляже пытаются обнести сетками.
Как сообщалось, в Запорожской области в Кирилловке нашествия медуз. Тысячи животных выбросило на берег, из-за чего стоит невероятный запах, а добраться воды через кучу скользкой массы просто невозможно.