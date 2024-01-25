Выйти на границы 1991 года: военная откровенно ответила, возможно ли это

Военная Алина Михайлова считает, что на нынешнем этапе войны с Россией Украине не удастся выйти на границы 1991 года.

Об этом она рассказала в интервью корреспондентке ТСН Наталье Нагорной.

Михайлова отметила, что нужно быть реалистами и ставить перед собой реальные цели, ведь пока выход на границы 1991 года является крайне сложной задачей.

"Поэтому это какие-то недоступные мечты о том, что Россия не будет существовать, потому что это вопрос постоянного соседства нашего с ними. То есть, как мы выигрываем эту войну, на каких-то условиях, потому что тоже нужно быть реалистами. Граница 1991 года, я в это уже не верю .Я очень этого хочу. Какая наша победа? Моя победа – граница 1991 года.Супер! А на самом деле? И каждый должен, честно говоря, дать ответ сегодня. А что такое для нас победа? Потому что в реальности граница 1991- го – это очень туманная перспектива, если говорить о победе в этом ключе", — сказала она.

▶ На YouTube-канале ТСН можно просмотреть по этой ссылке видео: Когда говорят, что мы должны экономить патроны – как мы до этого дошли? – Алина Михайлова

Полное интервью читайте по ссылке: О "лете в Крыму для идиотов", потерях на фронте и почему воевать будут все: интервью с военной Алиной Михайловой.

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