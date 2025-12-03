Выжил после тяжелого ранения, но погиб в ДТП: водитель на элитном авто насмерть сбил военного

Место ДТП / © ТСН

В суд передали дело о смертельном дорожно-транспортном происшествии, в котором в феврале на Ривненщине погиб 35-летний военнослужащий Сергей Заболотский. Мужчина выжил после тяжелых ранений на Запорожском направлении, но погиб в тылу, переходя дорогу на пешеходном переходе.

Семья погибшего Сергея, который ушел на фронт, волнуется, что виновник, представитель влиятельной семьи, может избежать наказания.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно.

Трагедия на «зебре»

Трагедия произошла в феврале, когда Сергей Заболотский возвращался со службы. Прямо на пешеходном переходе его сбил дорогой автомобиль.

«В результате наезда на пешехода отбросило на правую полосу движения, где на него совершил переезд еще один автомобиль», — говорит прокурор Ривненской областной прокуратуры Людмила Шевчук.

Свидетель тогда рассказывал ТСН, что Сергея сбил «мажор, который не остановился даже и близко» — автомобиль марки «Ягуар».

«Со слов известно, что он там вышел, посмотрел и даже не помогал поднимать „Ауди“ для того, чтобы вынуть тело мужа», — говорит вдова Виктория Заболотская.

Родные боятся, что водитель избежит наказания

Родные Сергея — жена Виктория и мать Галина переживали, что виновный в смерти мужа может избежать наказания. Сразу после ДТП водителя «Ягуара» забрали в больницу, где он пробыл не менее месяца и ни разу не связался с семьей.

«Так как нам сказали люди, которые их знают, что это влиятельная семья», — говорит мать погибшего Галина Заболотская.

Виктория впервые услышала мужа только после того, как о трагедии вышел сюжет на ТСН.

«Вышел наш сюжет и в тот же день он мне позвонил извиниться», — говорит вдова.

Суд и виновник

После 9 месяцев расследования, многочисленных экспертиз и следственных экспериментов дело направили в суд.

Наконец, подозрение объявили 29-летнему водителю «Ягуара», установив, что именно его действия привели к смерти пешехода, тогда как водитель «Ауди» остался в деле в качестве свидетеля.

«Было установлено, что именно действия 29-летнего водителя привели к последствиям, которые наступили, то есть смерти пешехода», — говорит прокурор Людмила Шевчук.

Первый комментарий обвиняемого

В судебном зале обвиняемый, пытаясь избежать взгляда родных погибшего, ходатайствовал через адвоката об отмене ареста, наложенного на его транспортное средство, но суд в этом отказал.

Обвиняемый находится не в СИЗО и не под домашним арестом, поскольку внес залог в 60 000 гривен.

По сути дела он говорить отказался, но на камеру дал первый короткий комментарий.

«Я искренне сочувствую пострадавшим и самое худшее, что погиб военный и время назад не вернуть. Больше я ничего добавить не могу», — говорит он.

Если вину обвиняемого докажут в суде, ему может грозить до 8 лет за решеткой.

