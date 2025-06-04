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Выжил после удара FPV-дрона: невероятная история спасения 25-летнего боевого медика
Врачи спасли молодого боевого медика, который получил тяжелое ранение из-за FPV-дрона.
Боевого медика, который потерял ноги в Донецкой области, спасли в Днепре. Многочасовая операция и три литра перелитой крови — все, чтобы 25-летний Владислав выжил и смог без боли ходить на протезах. Сам раненый военный медикам помогает, не теряет оптимизма и уверен — ему все удастся.
Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Ольги Павловской.
Чтобы мама не плакала, Владислав говорит: держится, не дает шанса унынию и имеет цель — как можно скорее подняться. Парень из Каменского пошел на срочную службу пять лет назад, потом выучился на электромонтера. Но как только началось полномасштабное вторжение — сразу вернулся в армию. Выучился на боевого медика, чтобы помогать раненым побратимам.
Но что сам будет нуждаться в помощи — в то утро на Донетчине не предполагал. На рассвете вместе с побратимом как раз шел на позиции.
"Встречала "птичка". И "птичка" была не одна, а с "подарками". Мой побратим смог отбежать на нужную дистанцию. А меня она догнала, потому что я ей показался более хорошей целью", — говорит Владислав.
После взрыва FPV-дрона сразу понял, что с ногами беда, еще и сильное кровотечение. Но несмотря на все умения, остановить его самостоятельно не мог.
"Не можешь сразу понять, что случилось. Я себе натянул турникет, но сил нет его затянуть, потому что у меня травматическая ампутация обеих нижних конечностей. И на тот момент мне их оторвало по колено сразу. То есть полтора-два литра крови сразу ушло", — говорит военный.
Побратим оттащил Владислава и по указаниям раненого боевого медика оказал помощь. В Днепр защитника доставили в тяжелом состоянии. Его прооперировали и перелили более трех литров крови. Сейчас медики уверены: 25-летний Владислав еще будет бегать на протезах. Особенно с такой жаждой жизни.
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