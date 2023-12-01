Выжил только 11-летний Даниил: новые подробности убийства семьи из Украины в Польше — что рассказал мальчик

В Винницкой области простились с семьей, которую в Польше убил мужчина: 42-летний украинец задушил жену и маленьких дочерей. Тогда выжил только 11-летний Даниил, которому отчим говорил, что его "мать и сестры больны".

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Валерия Кузнецова.

Семью похоронили в селе Винницкой области

В селе Сигнал в Винницкой области простились с полуторагодовалой Марийкой, ее 4-летней сестрой Дашей и их мамой. Люди принесли на похороны много цветов и игрушек.

Похороны семьи

Чтобы похоронить семью в Винницкой области — деньги сбивали среди неравнодушных. Бабушка Мария говорит, что ни разу не видела живой своей правнучки Марийки. В последний раз Юля с мужем была дома три года назад.

"Как они приезжали сюда — он так добр, так внимателен к ней был. Он ее все время "Юличка отдохни, я пойду есть приготовлю". А там что было, Бог его святой знает", — говорит Мария Хуторна.

Похороны в Винницкой области

Выжил только 11-летний Даниил — сын Юлии от первого брака

Убийство семьи произошло в польском городе Пущиково. Туда семья переехала еще до полномасштабного вторжения. 42-летний Сергей Трощук признался в убийстве жены и двух дочерей. Полиции рассказал: задушил жену и детей, когда они спали. Оставил тела в доме и жил там еще 5 дней до того, как признаться в убийстве.

Чудом удалось выжить только 11-летнему Даниилу – он сын женщины от первого брака. Все дни, пока тела лежали в доме, отчим говорил парню, что мать и сестры больны, и к ним в комнату нельзя заходить. Мальчика привезли в Украину, и он тоже попрощался с родными.

Юлия с дочерьми

"Мальчик пока держится, но сказали за ребенком наблюдать, потому что ему может прийти в голову, что действительно произошло. Пока для него все новое, он приехал к бабушке и дедушке", — говорит подруга семьи Ольга Корженовская.

Подозреваемый был востребованным специалистом и работал в Польше

С Сергеем Юлия познакомилась кафе на окраине Козятина. Она здесь работала официанткой. Амбициозный шеф-повар сразу покорил ее сердце.

Мужчину хорошо знают и в винницких ресторанах. Говорят, тот был очень востребованным специалистом, участвовал в кулинарных шоу и работал в элитных заведениях. В то, что мог убить семью, коллеги не могут поверить. Когда Сергей с Юлией уехали в Польшу на заработки, он быстро нашел работу в ресторане. Родственники навещали молодую семью и ничего подозрительного не замечали.

Подозреваемый Сергей

Уже польской полиции мужчина рассказал о финансовых затруднениях и долгах, из-за чего в семье часто были ссоры. Хотя друзья семьи говорят, что раньше никогда не слышали об этом.

По польским законам за тройное убийство мужчине грозит пожизненное заключение. 11-летнего сына Юлии хотят взять на попечение дедушка и бабушка.

Сергей и Юлия

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Напомним, украинец в Польше убил свою жену и двух маленьких дочерей.

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