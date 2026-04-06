Последствия атаки по Одессе

Реклама

Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Одессу дронами-камикадзе, целенаправленно ударив по жилым массивам. В результате удара погибли три человека, среди которых 30-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Количество раненых приближается к 20, среди них — маленькие дети и беременная женщина. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома, под которыми еще могут находиться люди.

На месте трагедии работает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.

Выжил только отец: трагедия одной семьи

В Киевском районе города «Шахед» попал в жилую многоэтажку, вызвав обвал с пятого по второй этажи. В этом доме погибла молодая мать с дочкой, которой было всего два с половиной года. Их отец чудом остался жив — за мгновение до взрыва он вышел к автомобилю за очками, однако получил ранения во время самого прилета.

Реклама

Пострадавшие жители вспоминают ночной кошмар со слезами на глазах.

Влада, пострадавшая: «Кто-то успел выбежать, кто-то спускался, кто-то был в квартирах. Мы услышали несколько взрывов. Некоторые поняли, что надо спускаться, кто-то не успел. После прилета уже все выбежали во двор смотреть, что случилось. Ужас, ужас — это как, знаете, как в фильмах про апокалипсис».

Спасательная операция и масштабы разрушений

Пожары, вспыхнувшие после попаданий, удалось ликвидировать, несмотря на постоянные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы дальнейших обвалов чрезвычайники используют подъемный кран, работая в подвесных люльках.

Александр Колосюк, пресс-офицер ГСЧС: «Проводятся аварийно-спасательные работы, потому что по предварительной информации под завалами могут быть люди. Привлечены кинологические службы, на месте работают психологи ГСЧС и Национальной полиции».

Реклама

Масштабы разрушений в Киевском районе впечатляют. По словам главы районной администрации Марины Лозовенко, повреждены:

12 многоэтажек ;

22 частных дома ;

один детский сад ;

зафиксировано около 670 выбитых окон.

Состояние раненых

В больницах сейчас находятся 13 человек. Состояние двух из них медики оценивают как тяжелое. Среди пострадавших — двое детей и беременная женщина, у которой диагностировали переломы ног и таза.

С людьми на месте работают кризисные психологи.

«Люди потеряли жилье, ценности, они не знают, где будут жить. Им нужно хотя бы выговориться, высвободить те эмоции», — говорит психолог Ирина Боровиченко.

Реклама

Поисковая операция на месте разрушенной многоэтажки продолжается. Данные по количеству жертв могут быть неокончательными.

