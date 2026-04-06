Выжил только мужчина: в Одессе россияне убили 30-летнюю женщину и ее 2-летнего ребенка — что известно
Ночная атака на Одессу: среди погибших 30-летняя мать и ее 2-летний ребенок. Спасательная операция продолжается, под завалами многоэтажки могут быть люди.
Этой ночью Россия в очередной раз атаковала Одессу дронами-камикадзе, целенаправленно ударив по жилым массивам. В результате удара погибли три человека, среди которых 30-летняя женщина и ее двухлетняя дочь. Количество раненых приближается к 20, среди них — маленькие дети и беременная женщина. Спасатели продолжают разбирать завалы разрушенного дома, под которыми еще могут находиться люди.
На месте трагедии работает корреспондент ТСН Сергей Осадчук.
Выжил только отец: трагедия одной семьи
В Киевском районе города «Шахед» попал в жилую многоэтажку, вызвав обвал с пятого по второй этажи. В этом доме погибла молодая мать с дочкой, которой было всего два с половиной года. Их отец чудом остался жив — за мгновение до взрыва он вышел к автомобилю за очками, однако получил ранения во время самого прилета.
Пострадавшие жители вспоминают ночной кошмар со слезами на глазах.
Влада, пострадавшая: «Кто-то успел выбежать, кто-то спускался, кто-то был в квартирах. Мы услышали несколько взрывов. Некоторые поняли, что надо спускаться, кто-то не успел. После прилета уже все выбежали во двор смотреть, что случилось. Ужас, ужас — это как, знаете, как в фильмах про апокалипсис».
Спасательная операция и масштабы разрушений
Пожары, вспыхнувшие после попаданий, удалось ликвидировать, несмотря на постоянные сигналы воздушной тревоги. Из-за угрозы дальнейших обвалов чрезвычайники используют подъемный кран, работая в подвесных люльках.
Александр Колосюк, пресс-офицер ГСЧС: «Проводятся аварийно-спасательные работы, потому что по предварительной информации под завалами могут быть люди. Привлечены кинологические службы, на месте работают психологи ГСЧС и Национальной полиции».
Масштабы разрушений в Киевском районе впечатляют. По словам главы районной администрации Марины Лозовенко, повреждены:
12 многоэтажек;
22 частных дома;
один детский сад;
зафиксировано около 670 выбитых окон.
Состояние раненых
В больницах сейчас находятся 13 человек. Состояние двух из них медики оценивают как тяжелое. Среди пострадавших — двое детей и беременная женщина, у которой диагностировали переломы ног и таза.
С людьми на месте работают кризисные психологи.
«Люди потеряли жилье, ценности, они не знают, где будут жить. Им нужно хотя бы выговориться, высвободить те эмоции», — говорит психолог Ирина Боровиченко.
Поисковая операция на месте разрушенной многоэтажки продолжается. Данные по количеству жертв могут быть неокончательными.
