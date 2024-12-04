"Выжил в аду, а погиб в тыловой части": возле Киева загадочно умер военный Богдан Стадник

В столице накануне попрощались с военным-пулеметчиком Богданом Стадником. Последний год он служил в одной из частей недалеко от Киева.

Об этом говорится в сюжете корреспондентки ТСН Наталии Ткачук.

Богдан Стадник имел опыт в АТО, 24 февраля 2022 года не колебался и сразу ушел в военкомат.

"Во время войны у них были разные направления. Это Бахмут, бахмутское направление. Они были в окружении. И благодаря их командиру, он рискнул и вывел... Богданчик и там очень мало ребят, они вышли", — говорит мать военного Елена Стадник.

Богдан Стадник

Ему было 30 лет и он никогда не жаловался на службу. Несмотря на все ужасы войны, оставался оптимистом и жизнелюбом.

"Он был очень позитивный, он очень любил людей, он любил компании, он просто был солнышком. Детей очень любил, его дети любили", - говорит жена Виктория Коваленко.

Виктория Коваленко

Его всегда ждала семья. Но дома, когда Богдан приезжал в отпуск, тема войны и фронта была табу. Понимал, как родные переживают за него и не хотел им делать еще больнее

На фронте Богдан получил ранения ног, туловища, контузии. После реабилитации он всегда возвращался к своим побратимам. И они всегда будут помнить, как будучи сам раненым, Богдан вытаскивал на себе побратимов и оружие.

Год назад по состоянию здоровья Богдана Стадника перевели в Киевскую область - в часть, с которой начинал службу в 2016 году. Мужчина строил планы на жизнь с женой Викторией, которая тоже военнослужащая.

"Мы не жили одним днем, мы жили будущим. Планировали свое имущество иметь, планировали меня отправить уже в декретный отпуск, жить, жить, просто жить. Планировали победу", - говорит жена погибшего.

Солдат-пулеметчик Богдан Стадник, который прошел весь ад Донбасса, выжил там, где шансов уцелеть не было, а погиб в тыловой части при пока не выясненных обстоятельствах. Предварительная версия - отравление угарным газом. Но пока идет следствие в части ничего не комментируют.

"Идет расследование. Опечатано место гибели ребенка моего...открыли уголовное производство. И нам предварительно, ну, руководство, которое было в воинской части, то они сказали, что есть три версии, но они не подтверждены", - говорит мать погибшего Елена Стадник.

Елена Стадник

Основная версия – это замыкание холодильника, стоявшего на выходе из землянки.

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