Выжила, потому что была на работе: женщина из разбомбленного в Киеве дома рассказала, что думает о РФ

Последствия атаки на Сырец 8 июля

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Жители дома на Сырце, что в Киеве, в который 8 июля прошлого года попала российская ракета, до сих пор без жилья. Тогда в результате вражеской атаки по многоэтажке погибли 13 человек, среди них — пятеро детей.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Натальи Ткачук.

Люди почтили память погибших соседей

Под завалами многоэтажки погибло 13 человек, среди них — пятеро детей. Это было самое большое количество убитых Россией людей в одном жилом доме столицы. Те, кому удалось выжить в тот трагический день, сегодня собрались возле дома, чтобы почтить память погибших — соседей, друзей и родственников.

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«Я как раз из того подъезда, которого нет. Думали будет легче. Этот год ждали, ждали, что будет лучше. Нет, сегодня утром просыпаюсь от того, что я просто плачу. Потому что это все мои соседи погибшие … Очень тяжело и никому не простим мы этим рашкам, никогда, я ненавижу», — говорит жительница разрушенного дома Маргарита Рыбченко.

Маргарита Рыбченко / © ТСН

Маргарита говорит: отойти от атаки, которая унесла жизни соседей и лишила ее собственного дома, не удается до сих пор. В момент взрыва женщина была на работе, в квартире погибла ее собака.

«Мы все равно становимся сильнее. Сильнее намного. Из этого горя мы берем лучшее. Потому что наша нация — натуральная нация, она сильная. Украинцы очень сильные и я думаю, что все будет хорошо», — говорит она.

В годовщину российской атаки соседи несут цветы и игрушки к месту трагедии.

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Елена Тринкершу — переселенка из Донецка. Жила здесь с 2014 года. Поэтому теряет дом — уже второй раз. Часть жителей разрушенной многоэтажки после атаки поселилась у родственников, другие — арендуют квартиры, и еще 10 семей — получили социальное жилье. Маргарита сейчас живет в соседнем доме. Из окна которого уже месяц — наблюдает за восстановлением.

Как происходит восстановление дома

Сейчас же на месте разрушенной многоэтажки продолжаются ремонтные работы. Строители уже демонтировали остатки двух подъездов. Уцелевшую часть кирпичного дома планируют укрепить, а обвалившиеся подъезды достроят монолитными.

Восстанавливают дом за средства городского бюджета. По документам, завершить работы должны до конца этого года. Однако в райсовете говорят, что ремонтные работы могут затянуться до 2026 года.

До прилета ракеты, рассказывает председатель ОСМД, жители этого дома жили как одна дружная семья. А теперь — поддерживают друг друга и время от времени встречаются возле своего жилья с надеждой однажды вернуться домой.

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