Выжила в Бородянке: кошку, ставшую символом стойкости в войне с рашистами, вернут хозяевам

Выжила в Бородянке: кошку, ставшую символом стойкости в войне с рашистами, вернут хозяевам

Спасенную в Бородянке на Киевщине кошку вернут хозяевам.

Кошка стала известна после истории ее спасения из разрушенного дома, в который попала российская ракета в марте. Животное осталось в доме на 7 этаже без воды, еды и возможности выйти. Так она прожила около двух месяцев.

После того как кошку спасли, она стала настоящей звездой соцсетей, ей создали даже собственный аккаунт в Instagram. Многострадальному животному дали кличку Шафа в честь уцелевшего после обстрелов кухонного шкафчика в Бородянке с посудой и петушком.

Фото неудовлетворенного выражения морды кошки быстро разлетелось по Интернету. Украинцы в Сети отмечают, что выражение животного четко соответствует внутренней злобе к россиянам.

фото/"ЗооПартуль UA"

ТСН.ua рассказывает историю кошки, которая стала очередным символом для украинцев в войне против России.

В начале мая в разгромленном российскими ракетами кошку случайно заметили прохожие, после чего в соцсетях написали просьбу спасти четвероногую. На помощь отправились волонтеры из "Зоопатруля". Чтобы снять кошку с разрушенного и сгоревшего здания, была организована целая операция по спасению.

Животное застряло между разрушенными этажами и сидело на лестничной клетке. Волонтеры сначала подняли дрон, чтобы убедиться, что кошка жива. К спасению привлекли местных спасателей, но они не имели необходимой техники, чтобы снять животное, поэтому позвали коллег из соседнего Ирпеня. Те не отказали в помощи.

Несмотря на опасность обрушения строительных конструкций, с верхних этажей и на нижние, смельчаки ГСЧС освободили кошку.

Спасатели кошки из Бородянки и Ирпеня/фото Евгений Кибец

Четырехлапу волонтеры отвезли в ветеринарную клинику в Киеве, где ей оказали необходимую помощь.

История человеческого неравнодушия, смелости спасателей и выносливости животного сделали кошку известной.

Как волонтеры, рискуя собственными жизнями, спасли кошку в Бородянке

По словам благотворителей, после многих сюжетов, снятых об этой кошке, появилось немало желающих похитить ее даже из больницы.

Но животное и здесь удалось уберечь. Впоследствии волонтеры сообщили, что Шафа набрала 1,2 кг и для него нашли хозяев. Но вскоре 5 мая жительница Бородянки Анастасия Лунева заявила, что эта кошка принадлежит ее семье, а настоящее ее имя – Глория и ей 12 лет.

По словам женщины, 27 февраля семья ушла из дома к бабушке, но вернуться не смогла. Женщина заявила, что хочет вернуть себе любимицу.

"Мы предоставили все возможные доказательства (фото, прописку, контактные номера волонтеров и работников ГСЧС к которым обращались за помощью в поисках кошки). Но, к сожалению, обратной связи не получили", — написала она.

фото/Анастасия Лунева

Позже женщина пожаловалась, что волонтеры не предоставляют ей информации о местонахождении кошки и не отвечают, когда вернут ее в семью.

Анастасия обвинила волонтеров в мародерстве и даже пригрозила заявить на них в полицию и подать в суд.

На что в "Зоопатруле" ответили, что кошка находится на лечении в Киеве, ведь у нее есть проблемы с пищеварением.

Кошка набрала 1,2 кг, фото/"Зоопатруль"

"Наш патруль отвез Шафу к одному из лучших ветеринаров Киева. Каждый день лечения обходится в несколько тысяч гривен, мы оплачиваем все необходимое. Мы ответственны за ее жизнь и должны поставить Шафу на лапки", – заявили волонтеры.

Кошка на лечении, фото/Евгений Кибец

Также впоследствии в организации отметили, что уже 12 человек утверждают, что именно они являются владельцами животного. Благотворители отметили, что попытаются выяснить, кто действительно хазяин кошки и почему ее вообще покинули в этом доме.

Но уже 11 мая Анастасия Лунева сообщила, что конфликтную ситуацию удалось уладить и волонтеры вернут ей животное.

"Кошечка находится на лечении, под наблюдением врачей. Нам предоставили возможность ее навестить, и мы непременно ею воспользуемся. Надеюсь, что после выздоровления Глории мы снова будем вместе. Надеюсь, что все недоразумения, возникшие из "ЗооПатруль UA" решились", — отметила женщина.

Тем временем в соцсетях продолжают распространяться мемы с рыжей кошкой, которая стала очередным символом стойкости и отваги в войне с рашистами.

Мем со страницы Ольги Шавериной

Работа дизайнера Алексея Пылева

Пользователь соцсетей Артем Гусев отметил, что “кошка из Бородянки – это лицо украинского народа. Избитого, но не покоренного! Живого и исполненного ярости".

Автор @maksympalenko

Автор картинки Татьяна Копытова

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