"Выживает тот, у кого лучший уровень подготовки": военный рассказал всю правду о боях за Бахмут

В ожесточенных боях с противником все решает то, у кого лучший уровень подготовки. На каком направлении происходит боевое столкновение, неважно, ведь враг в любом случае будет выполнять поставленную задачу.

Об этом рассказал бывший пулеметчик в штурмовой группе, сержант роты материального обеспечения 3 ОШБр Андрей Петровский в эксклюзивном интервью Алине Туришин для TSN.ua, комментируя самые трудные бои на Бахмутском направлении.

“Я считаю, что особой разницы нет между направлениями. Если у врага стоит задача держать определенный район, он будет держать его, где бы это ни было. Если у неприятеля стоит задачка прорываться хоть какой ценой, он это делает. Мы это видим по разным направлениям”, — прокомментировал военный.

“Что касается самого города Бахмут – да, я собственными глазами видел, как происходят эти живые “накаты”. Люди "накатывают" нас, то есть штурмуют, несмотря на то, что они лишаются жизни бессмысленно, потому что они идут на какие-то определенные наши укрепрайоны", — добавил Петровский.

Он говорит, что назвать их профессионалами, учитывая то, что происходило на Бахмутском направлении, невозможно: “На мой взгляд, там толкали набранных зеков и т.д. Конечно, ими руководили опытные бойцы.

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“Когда ты видишь, что на тебя идет профессионал, ты замираешь, он идет красиво. Но когда ты видишь, что это для того, чтобы только прорваться, это какой-то зомби-апокалипсис. Совершенно иное отношение к бою. Как-то интереснее, хотя это страшное слово, но воевать с людьми хотя бы уровня твоего восприятия ситуации», — заметил военный.

По его словам, дальше все решает то, у кого лучший уровень подготовки: “Потому что это скорость принятия решения, когда мозг отключается, а ты все делаешь механически. Здесь выживает тот, у кого лучше уровень подготовки”.

Напомним, ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский рассказал, что РФ продолжает интенсивные наступательные действия на Купянском и Бахмутском направлениях.

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