Жители восьмиэтажки на Голосеевском проспекте, 118, корпус 1 оказались в холодной ловушке

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В Киеве отопительный сезон для жилищного фонда официально стартовал 2 ноября, однако для части горожан тепло в жилищах так и осталось только обещанием. Пока коммунальные службы отчитываются о подключении жилищного фонда, жители отдельных многоэтажек вынуждены выживать в ледяных квартирах, спасаясь подручными средствами.

В такой холодной ловушке оказались жители восьмиэтажки на Голосеевском проспекте, 118, корпус 1. Люди жалуются: несмотря на многочисленные обращения ко всем возможным инстанциям, отопление в их доме до сих пор не включили, а ремонтные работы под окнами бросили на полпути.

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Мерзнут 120 квартир: как жители спасаются от холода

Дом на Голосеевском проспекте — не новый, имеет четыре подъезда и 120 квартир, где проживает немало пожилых людей и детей. С начала отопительного сезона теплоноситель сюда не подавали вообще. Чтобы хоть как-то согреться в холодных квартирах, жители вынуждены использовать газовые плиты, грелки и одеваться в несколько слоев теплой одежды.

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«Причиной является повреждение трубы теплоснабжения, которое до сих пор не устранено. Фактически люди вынуждены жить в холодных квартирах, не имея никакого понимания, когда в их жилье наконец-то появится тепло. Наш восьмиэтажный дом не новый, в нем четыре подъезда — люди мерзнут в 120 квартирах», — рассказывает ТСН.ua жительница дома Алла.

Бригада «Киевтеплоэнерго» приехала на вторую неделю после обращений / Фото жителей дома

История одной трубы: игнорирование с лета и брошенная раскопка

Чтобы решить проблему, люди обращались ко всем ответственным службам — от местного ЖЭКа до Голосеевской РГА. Однако, как говорят жители, их попытки достучаться до коммунальщиков разбились о безразличии, ведь о повреждениях сетей было известно задолго до холодов.

«Все обращения никакого результата не принесли. А начальник ЖЭКа фактически снял с себя ответственность за ситуацию, сообщив, что нет возможности решить эту проблему. От нас все отмахнулись — выживайте, как хотите. На самом деле проблема возникла еще летом, когда выполняли гидравлические испытания и в подвале прорвало трубу. Об этом хорошо знали в ЖЭКе и владелец коммерческого помещения, но никто ничего не сделал, чтобы исправить ситуацию», — рассказывают жители.

Трубу раскопали и поехали. Разрытый участок так и остался под домом / Фото жителей дома

Только через две недели после начала обращений возле дома появилась аварийная бригада «Киевтеплоэнерго» и провела земляные работы. Однако мастера поврежденную трубу так и не отремонтировали.

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«Раскопанный участок остался без должного завершения ремонтных работ, а дом — без отопления. Мы не понимаем, почему в условиях отопительного сезона целый многоквартирный дом может оставаться без тепла, невзирая на многочисленные обращения жителей и осведомленность ответственных служб о проблеме», — говорят представители дома.

После огласки проблемы в социальных сетях выяснилось, что таких домов немало по Киеву.

Позиция КГГА: дефицит кадров и обещания перед морозами

В мэрии подтверждают: на Голосеевском проспекте, 118 корпус 1 действительно произошла авария на сетях, и люди в доме еще не получали тепла. Главной причиной задержек в горадминистрации называют нехватку персонала для ликвидации таких аварий.

«Бригады работают в круглосуточном режиме. На сегодня „Киевтеплоэнерго“ работает над устранением повреждений, которые произошли, в частности, на старте отопительного сезона во время развертывания системы. Сказывается большая нехватка персонала, ведь на круглосуточную изнурительную работу „в поле“ очереди из кандидатов нет. Смещение сроков возможно из-за повторных аварийных случаев или необходимости дополнительных работ, возникшей уже в процессе ликвидации», — объясняют в КГГА.

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Относительно ситуации с незавершенным ремонтом у дома на Голосеевском проспекте в мэрии уверяют, что оставить трубу без должного завершения работ работники не могли по собственной воле или умышленно.

«Могла быть экстренная ситуация, когда бригаду могли привлечь на другой, более критический адрес. В круглосуточном режиме у нас работает до 40 бригад, постепенно они уменьшают количество аварийных ситуаций, возникших на старте отопительного сезона», — отмечают коммунальщики.

В горадминистрации добавляют, что после выходных ожидается существенное похолодание, поэтому все подобные случаи будут на контроле.

«Одно дело — отсутствие тепла сегодня, когда на улице +12, а когда температура опускается до нуля и ниже — это уже другое. Поэтому оперативный штаб будет принимать решение по решению проблем в таких домах», — обещают в КГГА.

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