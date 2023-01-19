Выживет ли Украина: Жданов оценил слова президента Польши о решающих неделях для нашего государства

Жданов уверен, что РФ действительно будет пытаться атаковать, и от этой попытки будет зависеть дальнейшее течение войны.

Военный эксперт Олег Жданов прокомментировал недавние слова президента Польши Анджея Дуды, что "в течение нескольких месяцев или недель наступит решающий момент" войны России против Украины, который "даст ответ на вопрос: выживет Украина или нет".

Об этом он заявил в интервью ТСН.ua.

"Звучит реалистично. Дело в том, что все эти заявления относятся к тому сроку, который объявил главнокомандующий ВСУ Залужный. Он сказал, что вероятный срок — конец февраля, март или начало апреля. В этом промежутке времени Россия будет пытаться выставить войско и попытается восстановить наступательную. операцию. Тогда для нас это будет решающим", – сказал Жданов.

По его словам, украинцы должны будут не только выстоять в этой оборонной операции, но и нанести существенный разгром российским войскам. Поэтому от этой попытки России будет зависеть дальнейший ход войны.

"Или все перейдет в позиционную войну и потом это может повлечь за собой начало переговоров. Или если нанесем российской армии существенный разгром, тогда у нас возникнет возможность перехода в контрнаступление для освобождения территорий", — подытожил эксперт.