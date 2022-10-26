Вызов или катастрофа: каким будет для украинцев сложнейший в истории отопительный сезон

Отопительный сезон – это всегда вызов. А в этом году он усилился атаками РФ на нашу энергетическую инфраструктуру.

Отопительный сезон – еще один вызов для украинцев, кроме войны, энергетического кризиса и ядерной угрозы. В столице в многоэтажках кое-где появляется тепло. Но насколько Украина готова к самой страшной и, возможно, самой темной зиме в своей истории? После массированных российских обстрелов по ТЭС и ТЭЦ электроэнергия стала самым дефицитным продуктом. Неужели так будет и с отоплением?

Готовы ли украинские города к новым вызовам, и что будет с нами, если российский энергетический террор будет продолжаться, говорится в ТСН.

Треть домов столицы уже с теплом – по крайней мере, так заявляют в мэрии и обещают до конца недели подключить остальных потребителей. Приблизительно такая же картина и в остальных регионах. Но отопительный сезон – всегда вызов. А в этом году он усилился атаками РФ на нашу энергетическую инфраструктуру.

Удары по энергетической инфраструктуре

Западные области, а еще Харьковщина и Киевщина – регионы, в которых на сегодняшний день было наибольшее потребление электроэнергии и была сосредоточена половина мощностей тепловой генерации. И именно они с начала октября оказались под прицелом рашистов.

Так почему россияне выбрали именно ТЭЦ, ТЭС и подстанции как свою новую мишень? Для того чтобы в домах появился свет, включаются теплоэлектростанции. Они работают на угле или газе и питают током наши города в пиковые часы. Чтобы батареи были теплыми – в мегаполисах работают теплоэлектроцентрали. Они дают ток предприятиям и тепло в наших домах. Подстанции созданы для того, чтобы преобразовывать ток высокого напряжения в меньшее, чтобы работала бытовая техника.

То, что происходило последние две недели, украинские власти уже назвали российским энергетическим террором. Из всех мощностей повреждена почти половина. И чтобы страна не погрузилась в темноту, украинцев призывают экономить. Самые сложные часы суток – с 17:00 до 23:00. Наши города стали не такими яркими, в домах стало меньше светлых окон, но статистика безжалостна. Таким образом, нам удалось сэкономить лишь 10 процентов.

В "Укрэнерго" надеются, что начало нового отопительного сезона снизит нагрузку на электросети, потому что в квартирах станет теплее. Но где гарантия, что россияне не ударят снова? И большие города останутся без тепла?

Газа хватит, но проблема в другом

Газ – это основной ресурс, за счет которого 5 месяцев от октября до апреля греется наше государство. Сейчас в наших подземных хранилищах – 14,5 миллиона кубометров. Кроме газа есть еще уголь. На складах сейчас лежит около двух миллионов тонн. Этого в упор хватит. Но дело не только в этом.

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Новых ракетных атак по нашей энергетической системе – или по газовым трубам или по подстанциям – боятся больше всего. Особенно если коварный враг, вопреки всем международным конвенциям, сделает это в разгар отопительного сезона, когда в системах будет теплоноситель.

Это понимает и премьер-министр Украины Денис Шмигаль. Об этом он заявил в эксклюзивном интервью ТСН.

"Большие города зависят от теплоэлектроцентралей. Если они будут полностью разрушены, конечно это будет гуманитарная катастрофа. Мы понимаем, что альтернатива существует, но ее будет сложно предоставить миллионам людей", – говорит Шмигаль.

Централизованное отопление напрямую зависит от теплоэлектроцентралей. Атаки на них уже были, говорит эксперт по энергетике Юрий Корольчук. Он не исключает, что удары будут повторяться снова. Заодно вспоминает катастрофу в Алчевске.

Чтобы не допустить повторения катастрофы, власти на местах к этому отопительному сезону готовятся иначе, чем обычно. От Кабмина все администрации получили рекомендации, что и как нужно закупить, чтобы города не замерзли зимой. Там и модульные котельные, и генераторы, буржуйки для бомбоубежищ, организация пунктов-обогревов.

Опыт Бучи

Война меняет подход, говорит мэр Бучи Анатолий Федорук.

"Закупки, которые мы производим, направлены на то, чтобы обеспечить котельные, пункты обогрева альтернативной электрической энергией. Это колоссальные затраты, которые несут местные бюджеты, но без этого никак. Раз есть такой вызов, такая задача, мы ее обязательно выполним, чтобы отопительный сезон прошел на должном уровне", – говорит он

Буча – город, который во время февральского наступления уже пережил то, что может угрожать всей стране зимой. Здесь не было электричества, газа, вода в трубах остыла. Но были люди.

Даже во время жестоких боев, пока была возможность, начальник участка Сергей Магуй поддерживал тепло в квартирах, где оставались напуганные люди, которым нужно было как-то выживать.

Какой бы сложной сейчас ни казалась зима, Сергей уверяет — украинцы все выдержат. Все, что происходит с нами – он, как и власть, называет вызовом. Но главное, чтобы восприняли мы его спокойно и сосредоточенно.

Напомним, что 25 октября "Укрэнерго" ограничило поставки электроэнергии во всех регионах.

Руководитель НАК "Нафтогаз-Украина" Юрий Витренко заявил, что эта зима будет "худшей в истории" из-за перебоев со снабжением электроэнергией и отоплением.

Советник Офиса президента Алексей Арестович также предупредил украинцев, что этой зимой в Украине может возникнуть ситуация, когда воды, света и тепла могут не быть неделями, а то и месяцами.