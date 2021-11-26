Вызовут ли Зеленского на допрос по делу "вагнеровцев": объяснение главы ГБР

Вызовут ли Зеленского на допрос по делу "вагнеровцев": объяснение главы ГБР

Сухачев заверил, если будет необходимость, следователи позовут президента Зеленского на допрос.

Исполняющий обязанности директора Государственного бюро расследований Алексей Сухачев рассказал, будет ли ГБР допрашивать по делу "вагнергейта" президента Украины Владимира Зеленского.

Об этом Сухачев заявил в прямом эфире ток-шоу "Право на владу" на 1+1.

"Следователь имеет право допросить любого человека, независимо от того, какой статус он занимает в нашей стране, в нашем обществе", — пояснил он.

Сухачев заверил, что если будет необходимость, следователь воспользуется предоставленным ему правом и вызовет президента Зеленского на допрос.

Ранее советник руководителя ОП Алексей Арестович подверг резкой критике экс-начальника разведки Василия Бурбу за якобы допущенные ошибки в планировании операции по задержанию "вагнеровцев" в Беларуси.

Напомним, что 17 ноября Вellingcat обнародовало расследование о так называемом "вагнергейте" — вероятно сорванной спецоперации по задержанию российских наемников, причастных к военным преступлениям на востоке Украины.

Напомним:

В ночь на 29 июля 2020 года под Минском задержали 32 боевиков российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона.

российской частной военной кампании "Вагнер", которую называют подконтрольной Кремлю. Россия свою причастность отрицала. После разговора с Путиным белорусский президент предположил, что во всем виновата какая-то третья сторона. Офис генпрокурора просил Беларусь передать Украине наемников и направил запрос о выдаче 28 человек. Среди них – 9 украинцев. Следствие установило, что эти люди воевали на Донбассе в составе террористических организаций "ЛНР" и "ДНР".

Впрочем, Беларусь вернула России 32 задержанных боевика ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт.

32 задержанных боевика ЧВК "Вагнера". Еще один задержанный остался – у него белорусский паспорт. Позже появилась информация, что украинские спецслужбы готовили масштабную операцию по задержанию группы боевиков ЧВК "Вагнера". Самолет с боевиками, который должен был отправиться из Минска, якобы планировали посадить в Киеве. Однако операция сорвалась.

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