"Вызывайте карабинеров, это я ее убил": подробности жестокой расправы над украинкой в Италии

"Вызывайте карабинеров, это я ее убил": подробности жестокой расправы над украинкой в Италии

У Елены оставалась 17-летняя дочь от первого брака Аличе.

Жестокое убийство украинки шокировало Италию. Оно произошло в провинции Брешиа на севере страны. 49-летнюю Елену Казанову ее бывший любовник дождался возле дома. Разбил стекло ее машины молотком. Вытащил оттуда женщину, не обращая внимания на ее крики. Потянул дальше по улице, а потом начал бить по голове.

Об этом говорится в ТСН.14.00.

Убийцу Елены, 59 летнего Эцио Галези арестовали на месте нападения. Все произошло в поселке Кастеньято у города Брешия в Ломбардии.

По словам друзей Елены, Галези — ее бывший партнер — больше года не мог оправиться после разрыва с Еленой и постоянно преследовал ее, прокалывал шины, писал на стенах ее дома. Вчера вечером мужчина дождался Елену у ее дома, сначала разбил молотком стекло ее машины, вытащил оттуда и продолжил бить пока Лена не умерла на месте.

"Вызывайте карабинеров, это я ее убил", — кричал Ґалези соседям вокруг.

У Елены оставалась 17-летняя дочь от первого брака Аличе. Она работала в компании по продаже коммерческого транспорта, увлекалась историей, искусством, принимала участие в местных кампаниях по помощи окружающей среде.

Новости мира: в северной Италии бывший любовник жестоко убил украинку

Друзья Елены не могут поверить в случившееся и оставляют о ней теплые воспоминания на ее странице в «Фейсбуке».

В последующие часы карабинеры опросят родственников и друзья погибшей и арестованного для выдвижения окончательных обвинений и версии совершенного преступления.

Елена стала 54 женщиной, которую убили в Италии с начала года. Только в этом месяце от рук бывших любовников и мужчин в Италии погибли 4 женщины. Украинки также не первый раз, к сожалению, становятся жертвами таких случаев. Итальянское министерство здравоохранения ежедневно борется с домашним насилием над женщинами, часто имеет фатальные последствия: проводит информационную кампанию, активирует номера поддержки жертвам.

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