Взаимная инспекция: белорусский военный атташе побывал на маневрах украинских войск в Ровенской области

Чтобы предотвратить провокации, все стрельбы происходили в сторону противоположную границе.

Украинский военный атташе вернулся из Беларуси, где посетил военные маневры русских и белорусских войск. Представитель Беларуси сегодня следит за маневрами украинских войск в Ровенской области.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Там побывал президент Украины Владимир Зеленский. Полигон расположен в 85 километрах от границы с Беларусью. Наши военные применяли на учениях, оружие, предоставленное Украине союзниками: в частности, противотанковые гранотометы «Энлоу», противотанковые ракетные комплексы «Джавелины» и другое вооружение.

Чтобы предотвратить провокации все стрельбы происходили в сторону противоположную границе. Белорусский военный атташе комментариев не давал. А наши военные призывали украинцев – спать спокойно. Готовы, говорят, ко всему.

Белорусский военный атташе следит за маневрами украинских войск | Новости мира

В то же время в белорусском министерстве иностранных дел заверили, что российские войска покинут Беларусь после учений "Союзная решительность-2022".

Как заявил глава белорусского ведомства Владимир Макей: "на территории республики не останется военного потенциала Российской Федерации – ни солдат, ни оружия".

Обучение в соседней Беларуси стартовало 10 февраля и должно завершиться 20. Накануне Россия также заявляла о начале отвода войск от украинских границ. На базу якобы возвращают подразделения двух военных Округов – Западного (он граничит с Севером Украины) и Южного (это рядом с украинским Востоком и Крымом).

К заявлениям об отводе войск и в Украине, и в странах Запада относятся очень осторожно: наглядно признаков деэскалации никто не видит и ждут подтверждения.

В МИД Беларуси заявили об отводе российских войск после учений | Новости мира

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