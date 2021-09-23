"Вздрогнул пол, качалась кровать": жители Западной Украины рассказали, как почувствовали землетрясение

Подземные толчки были ощутимы, как в частных домах, так и в многоэтажках.

Землетрясение произошло в 6:18 по местному времени. Его очень хорошо почувствовали на Тернопольщине, эпицентром стало село Нагоряны.

Как говорится в выпуске ТСН, магнитуда толчков — 4,3 балла.

Хотя Тернополь в 100 километрах от Нагорян, горожане сильно испугались.

"Я его почувствовала и сама. Землетрясение меня разбудило, потому что начало шататься кровать", — рассказывает местная жительница.

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По словам свидетелей происшествия, от подземных толчков вздрагивала земля, хорошо это ощутимо было в помещениях.

"Я в то время спал, а жена, почувствовала, что были толчки. Почувствовал толчок, как будто вздрогнул пол", — рассказывают жители Тернопольщины.

В соцсетях люди писали, что особенно сильно трясло в многоэтажках. Дверцы мебели открывались, посуда звенела, кровати ерзали. Кроме Тернопольськой области, толчки ощутили также в Прикарпатье, Львовщине и Хмельнитчине.

По предварительной информации, землетрясение произошло на глубине 10 километров.

Напомним, землетрясение утром, 23 сентября, почувствовали жители Украины в Тернопольской, Хмельницкой, Винницкой и Черновицкой областях. В соцсетях люди рассказали, как проснулись от подземных толчков.

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