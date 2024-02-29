"Взгляд в ядерное будущее" Путина: о чем кремлевский "фюрер" врал в обращении к Федеральному собранию

Чего-то нового в своем ежегодном обращении к Федеральному собранию военный преступник Путин не сказал. Но прозвучало оно за две недели до его президентских "выборов" 17 марта.

Именно это имело решающее значение, ведь Путин идет на пятый срок правления Россией – до 2030 года. Поэтому львиная доля обращения к Федеральному собранию, в отличие от прошлогоднего, была посвящена социальным вопросам. Проще говоря, раздаче денег. Особенно многодетным семьям, ведь Путин планирует воевать долго, и не только против Украины, поэтому поставил задачу до 2030 года увеличить рождаемость в России, чтобы получить побольше пушечного мяса.

Впервые за все 24 года президентства Путина это 19-е его обращение, которое он назвал "взглядом в будущее", транслировалось в российских кинотеатрах. Еще бы, ведь крупнейшие мировые студии разорвали сотрудничество с Россией еще два года назад, но пиратские копии голливудских фильмов там все же транслируются. Поэтому что еще, кроме обращения Путина показывать в российских кинотеатрах, вдобавок к его недавнему интервью, которое больше напоминало извращенную историческую лекцию, американскому пропагандисту Такеру Карлсону.

И, конечно же, российский президент в очередной раз прямо угрожал миру применением ядерного оружия, которое, по его словам, находится "в состоянии полной боевой готовности". На самом деле, в состоянии боевой готовности, по версии Кремля, она находится с февраля 2022 года, когда стало ясно, что план "Киев за три дня" провалился. Но очередные ядерные угрозы – это сигнал не Киеву. Это очередной месседж Западу, особенно президенту Франции Эммануэлю Макрону после его смелого заявления о возможности отправки западных военных в Украину.

О чем на самом деле лгал Путин в обращении к Федеральному собранию, ТСН.ua расскажет в этом тексте.

"Бабы еще рожают": увеличить рождаемость для войны

Очередное двухчасовое обращение Путина к Федеральному собранию в четверг, 29 февраля, можно смело назвать "планом на следующую шестилетку". Как раз до окончания пятого президентского срока – до 2030 года. ТСН.ua уже писал, если Путин досидит в Кремле до 2030 года, то будет суммарно править Россией почти 31 год, как и кровавый диктатор Сталин в свое время. А если до 2036 года (позволяющие внесенные им же в российскую конституцию поправки несколько лет назад – ред.), то даже больше, чем Екатерина II.

Полтора часа кремлевский военный преступник в буквальном смысле этого слова засеял Россию деньгами, обещая списание регионам задолженности по бюджетным кредитам, выплаты многодетным семьям, инвестиции и т.д. Отдельно остановился и на том, что "в горизонте ближайших 6 лет Россия должна добиться устойчивого роста рождаемости". А бороться с бедностью, о чем также говорил Путин, Кремль, очевидно, предлагает с помощью гробовых выплат.

Правда, на этот раз кремлевский руководитель почему-то не упомянул, как месяц назад призывал российских женщин рожать минимум по два ребенка для "этнического выживания нации", а образование при этом называл неважным. Где-то так же, как когда-то и спикер Госдумы Вячеслав Володин, говоривший, что самое главное для женщины – это варить борщ (почему-то украинский, а не щи – ред.), ухаживать за мужчиной и рожать детей.

Вспомнил Путин и о том, что "Россия была и остается оплотом традиционных ценностей". Однако, опять же, почему-то забыл добавить о "гендерно-нейтральных туалетах" в Украине и на Западе, о которых говорил еще месяц назад, мол, именно из-за них многие уехавшие россияне возвращаются обратно. Но, что действительно смешно, так это борьба с алкоголизмом в России, где каждый второй сидит на стакане. По версии Путина, россияне стали меньше пить и больше заниматься спортом.

"Бросай пить – становись на лыжи", — заявил Путин в своем обращении, хотя еще несколько недель назад на одном из публичных мер доказывал, что только россияне могут пить даже с "дрожащими руками".

Ядерные ракеты и натовские солдаты: что Путин сказал о войне против Украины

Войне против Украины и "отсюда грозит мы будем НАТО" были посвящены первые полчаса выступления Путина, в течение которых он даже объявил минуту молчания по погибшим, как будто у России есть какие-то потери за два года полномасштабной войны. В целом ничего нового мы не услышали: "не мы начали эту войну", "праведная борьба", "искоренить нацизм", "Запад с его колониальными привычками", "жители восставшего Донбасса", "русская весна" – все это уже заучены фразы, постоянно используемые Путином.

"Так называемый Запад с его колониальными привычками разжигать во всем мире национальные конфликты, стремится не просто сдержать наше развитие. Вместо России им нужно зависимое, угасающее, вымирающее пространство. По сути они хотели бы сделать с Россией то же, что создали во многих других регионах мира", — говорил Путин, уверяя тем самым россиян, что именно он сможет их оградить от "экспансии НАТО" с его гендерно-нейтральными туалетами.

Однако есть кое-что, на что нужно обратить внимание. Было очень заметно, что Кремль не ожидал достаточно смелого заявления президента Франции Эммануэля Макрона о возможности отправки западных войск в Украину, которая лишь усилила аналогичные разговоры в британских политических и экспертных кругах, которые продолжаются уже полгода. Поэтому ответ Путина на это был довольно непонятным и неопределенным, кроме ядерных угроз.

"В состоянии полной готовности к гарантированному применению находятся стратегические ядерные силы", — заявил кремлевский вождь, позже прямо намекнув на конфликт с использованием ядерного оружия, а значит и "уничтожением цивилизации", если Запад направит в Украину "натовские военные контингенты".

"Мы помним судьбу тех, кто направлял когда-то свои контингенты на территорию нашей страны. Но теперь последствия для возможных интервентов будут гораздо трагичнее. Они должны в конце концов понимать, что у нас тоже есть оружие, да, знают об этом, сейчас как только я сказал"., что может поражать цели на их территории. Они думают, что для них это все мультики какие-нибудь", — заявил российский военный преступник.

Это уже не первый раз Путин фактически прямо заявляет о готовности применить ядерное оружие. Все помнят его угрозы от 2018 года: "Мы попадем в рай, а они просто сдохнут". Хотя обычно эта "ядерная" роль в Кремле отведена сумасшедшему заместителю Совбеза РФ Дмитрию Медведеву, который ежедневно обещает ударить ядерным оружием по Киеву, Берлину, Лондону и Вашингтону.

Однако эти ядерные угрозы, к сожалению, очень воспринимаются на Западе, особенно в Вашингтоне и Берлине. Именно поэтому Путин в очередной раз и напомнил о "готовности к применению стратегических ядерных сил" на фоне заблокированной военной помощи Украине со стороны США (а Дональд Трамп постоянно заявляет, что президент Джо Байден втягивает Америку в Третью мировую войну) и отказе канцлера Германии Олафа Шольца предоставлять Киеву дальнобойные ракеты Taurus, способные серьезно повредить Керченский мост.

Путин убеждал, что войну против Украины "поддержало абсолютное большинство россиян", одной рукой отказываясь от переговоров с США по вопросам "стратегической стабильности", а другой — настаивая, что готов говорить о "новом контуре безопасности Европы" только при условии "сильной России". Это уже давно заученные выражения кремлевского преступника, означающие, что без Путина во главе России безопасность в Европе и окончание войны невозможны. При этом удивительно, что помощник Путина Владимир Мединский (весной 2022 года уже ведший переговоры в Стамбуле от российской стороны – ред.) также в четверг, 29 февраля, параллельно говорил о готовности к переговорам с Украиной. Очевидно, что такие переговоры возможны при одном простом условии: полной капитуляции Украины и российском триколоре в Киеве, иначе Москва применит ядерное оружие. И Запад, похоже, продолжает идти в логике этого страха, зная, что для применения ядерного оружия нужны хотя бы элементарно испытания, которые Россия не проводила уже давно.