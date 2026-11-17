Курс валют в Украине / © ТСН.ua

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До конца ноября резких скачков на валютном рынке Украины не ожидается — возможны лишь незначительные колебания в пределах 20 копеек. Национальный банк будет удерживать официальный курс доллара, поскольку на данный момент это остается единственным действенным инструментом для сдерживания роста цен в стране.

Такой прогноз озвучил экономист Олег Пендзин в комментарии для ТСН.ua.

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Почему НБУ будет удерживать курс доллара вместо повышения ставки

По словам эксперта, недавно специалисты Нацбанка существенно ухудшили прогноз инфляции на текущий год — ожидания выросли с 10% до 12,5% годовых. Чтобы затормозить темпы роста цен, регулятор повысил учетную ставку на 0,5% — до 16,5% годовых, однако в условиях войны этот механизм практически не работает.

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Олег Пендзин, экономист:

«Незначительные колебания курса в пределах 20 копеек возможны, но они не играют значительной роли. Нацбанк будет удерживать официальный курс доллара, и вот почему. Ситуация в экономике Украины сложная, бизнес практически не берет кредиты, поэтому такой фактор, как учетная ставка, не способствует сдерживанию инфляции. У Нацбанка остается единственный рычаг — это курс доллара. Его стоимость напрямую влияет на цены импортных товаров, а значит, и на уровень инфляции».

Запас прочности на 5 недель и прогноз курса до конца месяца

Экономист отмечает, что у Нацбанка достаточно ресурсов для поддержки гривны в ближайшее время: регулятор недавно получил ещё 5 млрд долларов иностранной финансовой помощи и каждую неделю продаёт на межбанковском рынке около миллиарда долларов, чего хватит на 5 недель.

С учетом этого прогноз Олега Пендзина до конца ноября выглядит следующим образом:

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Официальный курс доллара: 45,4–45,5 грн ;

Средний наличный курс (продажа): 46–46,10 грн.

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