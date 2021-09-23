Взмокший, холодный и голодный: в Ровенской области нашли мужчину, исчезнувшего в лесу трое суток назад

Взмокший, холодный и голодный: в Ровенской области нашли мужчину, исчезнувшего в лесу трое суток назад

Мужчина рассказал, что ел только одни ягоды, а спал где придется.

Под дождем, в холоде и без еды трое суток жил в лесу мужчина из поселка Томашгород, на Ровенщине. Он заблудился, собирая клюкву. Мужчина имеет проблемы со здоровьем, в частности плохо ходит, а еще ему тяжело говорить. Больной и брат, с которым вместе живут. Поэтому экстренные службы вызвали соседи.

О счастливом спасении, когда надежда почти была потеряна, говорится 23 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Со слезами радости 54-летнего Виктора обнимает соседка. Говорит, до сих пор поверить не может, что все так счастливо закончилось. Потому за 3 дня и ночи, пока искали мужчину, почти потеряла надежду на его спасение.

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Мужчина пошел в лес еще в понедельник. То, что его нет, соседка заметила только на следующий день. Женщина, которую все в селе называют баба Лена, уже несколько лет опекает Виктора и его брата. В обоих проблемы со здоровьем.

Брат объяснил односельчанам: с Виктором собирали клюкву, но он ушел из леса раньше, потому что должен был забрать передачу. Соседи забили тревогу. Сообщили старосту, экстренные службы. Боялись, что Виктор может не выжить в лесу, ведь температура ночью была чуть выше ноля и шел дождь. А мужчина и так едва ходит.

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Искать господина Виктора взялись полицейские, спасатели, кинологи и лесники.

"Прочесывали десятки километров. Было привлечено почти сто человек для его поисков", — отметили в местной полиции.

Шли дни и ночи, но ни следа. Как вдруг новость — нашелся. Господин Виктор сумел выйти к дороге, которая почти в 4 километрах от его дома.

"Парень ехал на велосипеде и его увидел. Перезвонили мне, и я поехал его забрал. Счастье, что живой", — отмечает староста села Петр Хоменюк.

Господин Виктор рассказывает, как переживал холодные ночи в лесу. Спал где придется. И смеется — три дня и ночи блуждал по лесу, ни ягод, ни грибов не принес. Все съел сам.

Еще чаще теперь будет посещать братьев, говорит баба Лена. Хотя они и не родня, но пока волновалась за Виктора поняла — братья ей и не чужие.

Напомним, что в Ивано-Франковской области нашли тела двух мужчин, которые пошли в лес и заблудились.

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