Взорваться мог в любой момент: в Харькове возле жилого дома нашли артиллерийский снаряд

Взрывчатку вывезли на специальную площадку для ликвидации.
Коммунальщики экскаватором раскапывали землю, чтобы заменить трубы. В нескольких метрах от проложенных теплосетей увидели ржавый предмет. На место вызвали специалистов ГСЧС.
Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" 1 февраля.
Предварительно те установили, что это танковый боеприпас времен второй мировой войны. И до сих пор взрывоопасен. Если бы его зацепило – обломки снаряда разлетелись бы на полкилометра. Взрывчатку вывезли на специальную площадку для ликвидации.
“Имеет только коррозию на поверхности, но внутри он по-прежнему работает. Там есть тротил, который очень хорошо взрывается. И погодные условия не влияют”, — рассказал начальник отделения пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в Харьковской области Максим Томко.
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