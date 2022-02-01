Взорваться мог в любой момент: в Харькове возле жилого дома нашли артиллерийский снаряд

Взорваться мог в любой момент: в Харькове возле жилого дома нашли артиллерийский снаряд

Взрывчатку вывезли на специальную площадку для ликвидации.

Коммунальщики экскаватором раскапывали землю, чтобы заменить трубы. В нескольких метрах от проложенных теплосетей увидели ржавый предмет. На место вызвали специалистов ГСЧС.

Об этом говорится в сюжете "ТСН. Утро" 1 февраля.

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Предварительно те установили, что это танковый боеприпас времен второй мировой войны. И до сих пор взрывоопасен. Если бы его зацепило – обломки снаряда разлетелись бы на полкилометра. Взрывчатку вывезли на специальную площадку для ликвидации.

“Имеет только коррозию на поверхности, но внутри он по-прежнему работает. Там есть тротил, который очень хорошо взрывается. И погодные условия не влияют”, — рассказал начальник отделения пиротехнических работ Межрегионального центра гуманитарного разминирования и быстрого реагирования ГСЧС Украины в Харьковской области Максим Томко.

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