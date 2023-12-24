Взрыв газа в доме во Львове: что известно о жертвах и причинах трагедии — фото, видео

Во Львове вечером субботы, 23 декабря, на улице Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме. По последним данным, три человека погибли – женщина и двое мужчин. Еще трое – травмированы в результате взрыва.

ТСН.ua собрал все, что известно о взрыве в частном доме.

Из-под завалов достали ребенка

О взрыве в частном доме во Львове первым сообщил мэр Андрей Садовый. По его словам, в результате взрыва в доме произошло разрушение несущих стен.

Сразу после взрыва в доме из-под завалов достали ребенка и передали его медикам.

Всего в доме живет шесть человек.

Спасатели на месте взрыва частного дома во Львове

На месте взрыва обнаружили погибшую женщину и мужчину

Позже стало известно, что в доме спасатели обнаружили тела погибших женщины и мужчины в возрасте примерно 45-50 лет.

В МВД уточнили, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего была разрушена стена с последующим горением.

Спасатели на месте взрыва частного дома во Львове

Из-под завала спасли двух человек, из них – одного ребенка. Также с места происшествия в больницу госпитализировали четыре человека, из них два ребенка.

Также позже Андрей Садовый заявил о том, что в смежном доме обнаружили тело погибшей женщины около 70 лет.

Спасатели на месте взрыва частного дома во Львове

Что говорят в полиции о причинах взрыва и жертв

По данным полиции, в результате взрыва в двухэтажном частном доме во Львове по состоянию на утро 24 декабря известно о трех погибших, еще трое травмированы в результате взрыва.

При разборе завалов были обнаружены тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.

Как установили правоохранители, произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена. По факту начато уголовное производство.

Спасатели на месте взрыва частного дома во Львове

Читайте также ведущие новости дня: