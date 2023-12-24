Взрыв газа в доме во Львове: что известно о жертвах и причинах трагедии — фото, видео

Во Львове вечером 23 декабря прогремел взрыв в жилом доме.
Во Львове вечером субботы, 23 декабря, на улице Княгини Ольги произошел взрыв в частном доме. По последним данным, три человека погибли – женщина и двое мужчин. Еще трое – травмированы в результате взрыва.
ТСН.ua собрал все, что известно о взрыве в частном доме.
Из-под завалов достали ребенка
О взрыве в частном доме во Львове первым сообщил мэр Андрей Садовый. По его словам, в результате взрыва в доме произошло разрушение несущих стен.
Сразу после взрыва в доме из-под завалов достали ребенка и передали его медикам.
Всего в доме живет шесть человек.
На месте взрыва обнаружили погибшую женщину и мужчину
Позже стало известно, что в доме спасатели обнаружили тела погибших женщины и мужчины в возрасте примерно 45-50 лет.
В МВД уточнили, что в доме произошел взрыв газовоздушной смеси, в результате чего была разрушена стена с последующим горением.
Из-под завала спасли двух человек, из них – одного ребенка. Также с места происшествия в больницу госпитализировали четыре человека, из них два ребенка.
Также позже Андрей Садовый заявил о том, что в смежном доме обнаружили тело погибшей женщины около 70 лет.
Что говорят в полиции о причинах взрыва и жертв
По данным полиции, в результате взрыва в двухэтажном частном доме во Львове по состоянию на утро 24 декабря известно о трех погибших, еще трое травмированы в результате взрыва.
При разборе завалов были обнаружены тела трех львовян: 82-летней женщины и мужчин в возрасте 37 и 75 лет. Кроме того, семилетний мальчик, 11-летняя девочка и 74-летний мужчина получили телесные повреждения и были доставлены в медицинские учреждения.
Как установили правоохранители, произошел взрыв газа в гаражном помещении частного дома, в результате чего его часть была разрушена. По факту начато уголовное производство.
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