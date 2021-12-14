Взрыв газа в доме во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших

Взрыв газа в доме во Львове: медики рассказали о состоянии пострадавших

Три человека оказались в больнице.

Взрыв произошел накануне во Львове: один человек находится в крайне тяжелом состоянии, еще один – в состоянии средней тяжести. Всех, кто был в здании, эвакуировали. Три человека оказались в больнице. Предварительная причина – взрыв газа. В доме сейчас серьезные разрушения.

Более подробно о трагедии — в сюжете ТСН. Ранок за 14 декабря.

Кучи кирпича, выбитые двери и окна, а еще разрушенная стена – это последствия взрыва, прогремевшего многоэтажки. накануне вечером. Предварительно известно, что взорвался газ в квартире на втором этаже. Вероятно, это была газовая колонка. Сразу после взрыва вспыхнул пожар.

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"Взрыв произошел на втором этаже. Квартира полностью охвачена огнем, внутри были люди. Проводились работы по эвакуации людей этажом выше, а также с этажа, где возник пожар", — говорит заместитель начальника оперативно-координационного центра Главного управления ГСЧС во Львовской области Владимир Дубасюк.

Люди говорят, что взрыв был мощный. "Я на диванчике подпрыгнула, вышла на улицу начало гореть, все сразу жителей выбежали".

Взрыв во Львове: троих человек госпитализировали, а в доме разнесло несколько стен

Трое жителей дома забрали скорые. В частности, 70-летняя владелица квартиры, где произошел взрыв, а также ее 47-летний племянник получили ожоги. Кроме того, один человек вдохновлялся дымом. Всех госпитализировали. "Женщина находится в крайне тяжелом состоянии: с ожогами 25% поверхности тела и дыхательных путей, У мужчины есть ожоги 15% поверхности тела. Состояние средней тяжести", — рассказал заведующий больницей отделения неотложной помощи Олег Малетич.

Из-за пожара и его ликвидации на несколько часов движение на улице перекрывали. Остановились даже трамваи. Пригодны ли все квартиры для проживания, должны решить эксперты. Известно, что несколько помещений на первом этаже заливало водой.