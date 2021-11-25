Взрыв газа в многоэтажке в Винницкой области разрушил стены трех квартир

Травмы получила владелица квартиры и ее сосед-подросток.

Взрыв в многоэтажке в Казатине Винницкой области - рванул газ в квартире на девятом этаже. От взрывной волны внутри дома упали стены.

Об этом идет речь в ТСН.14.00.

Сначала сообщалось о том, что стены упали только в одном доме, где взорвалось. А сейчас известно: кроме этой разрушены еще две. Упало сразу несколько стен, кирпичом людям разбили мебель и технику. Сначала в полиции говорили об одной пострадавшей — это 82-летняя владелица квартиры, где произошел взрыв. Ее с тяжелыми ожогами госпилизовали в Винницкую областную больницу. Но сейчас стало известно, что травмирован еще и 14-летний подросток из другого дома. Родители говорят, он отделался ушибами. И это чудо, что больше нет жертв. «Сильный шум словно рушится все, и посыпалось стекло, начали машины пищать, потому что все рушится. Сильный удар», — рассказывает жительница дома.

Спасатели уже установили причины взрыва. Накануне пострадавшая пенсионерка вместе с зятем самостоятельно меняли газовую плиту и подключали к сети. Утром, рассказывают родственники, женщина услышала запах газа, позвонила дочери, та ей сказала срочно проветрить квартиру. Но женщина сначала включила свет – так и произошел взрыв.

В Винницкой области утром рванул газ - 82-летняя владелица квартиры получила ожоги | Новости Украины

«Накануне продолжилась замена газовой плиты и не задействовали мастеров, поэтому были не плотно соединены шланг и газовая труба, очевидно, накопилось много газа в воздухе и утром, когда включили свет, эта смесь взорвалась», — рассказывают в ГСЧС.

Сейчас на месте коммунальщики продолжают разбирать завалы. Пока неизвестно, предложили ли жильцам разрушенных домов другое временное жилье — те собираются ночевать у родственников. Часть дома пока отключили от газоснабжения, но людей не отселяли. Вроде бы угрозы разрушения дома нет, ведь упали внутренние стены, снаружи каркас постройки уцелел.