Взрыв газа в Новой Одессе: куда деваться людям из аварийных и разрушенных квартир

Жителей разрушенного подъезда сегодня впервые пустили в их квартиры – забрать вещи.
Более полусотни человек остаются под открытым небом в Новой Одессе, где в субботу из-за утечки газа взорвалась пятиэтажка. Четверо жителей погибли. Два подъезда эксперты сочли непригодными для проживания.
О том, куда деваться людям из аварийных и разрушенных квартир — 29 ноября говорится в сюжете ТСН.19:30
Жителей разрушенного подъезда сегодня впервые пустили в их квартиры – забрать вещи.
30 семей из этого дома третий день живут у родственников. Шанс вернуться домой только у жителей третьего подъезда, который взрывом не поврежден. Остальные ждут ответа – какие будут компенсации за утраченное жилье и когда.
Руководитель области заверил — деньги для компенсации людям есть. Ждут расчетов от экспертов. Рассматриваются два варианта – это приобретение жилья и компенсация деньгами по стоимости, которую сейчас просчитывают.
Впрочем, сроков компенсаций или предоставления новых квартир не озвучивают. Между тем, в Новой Одессе объявили сбор средств для пострадавших от взрыва. Люди несут вещи и еду к зданию горсовета. Ведь большинство жителей разрушенного дома остались без имущества.
Напомним:
В Казатине Винницкой области рванул газ в квартире на девятом этаже. От взрывной волны внутри дома упали стены. Травмы получили 82-летняя владелица квартиры, где произошел взрыв, и 14-летний подросток из соседней квартиры.
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