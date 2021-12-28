Взрыв газа во Львове: что известно о состоянии пострадавших — отца, матери и троих детей

Вся семья находится в больнице.
Многодетная семья, которая пострадала на выходных з-за взрыва газа в доме во Львовской области, до сих пор находится в больнице.
Об этом говорится в выпуске ТСН.Ранок 28 декабря.
Потерпевшие — отец, мать, двое совершеннолетних сыновей и 11-летняя дочь — в состоянии средней тяжести. Из районной больницы их доставили в областной центр. У всех ожоги лица, рук и ног. В самом тяжелом состоянии мама – у нее обожжено 20% тела.
"Пациенты находятся все в нашем отделении — папа, мама и трое детей. Состояние можно оценить как средней тяжести, самая тяжелая мама, потому что имеет достаточно большую площадь ожогов глубоких", — рассказал заведующий Центром термической травмы и пластической хуррхии 8 больницы Львова Василий Савчин.
Напомним, рвануло в частном доме в селе Ниновичи в субботу. В доме находилась вся семья. Взрыв был такой силы, что его услышали в других деревнях. Сыновья помогли выбраться сначала сестре и маме, а вот отца из-под завалов освобождали уже вместе с примчавшимися на помощь соседями. От самого дома остались руины.
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