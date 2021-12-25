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Взрыв газа во Львовской области: от дома осталась руина, почти вся семья — в реанимации

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Взрыв газа во Львовской области: от дома осталась руина, почти вся семья — в реанимации

Управление ГСЧС Украины во Львовской области

За мгновение до взрыва отец начал разжигать печь.

На Львовщине взрыв газа полностью разрушил частный дом, пострадали пять человек. До прибытия спасателей им помогли выбраться из-под завалов соседи. Семью госпитализировали. Известно, что из пяти пострадавших – трое – в реанимации.

О том, в каком они состоянии – 25 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, от поврежденного дома осталась сплошная руина. Взрыв был такой силы, что его услышали в нескольких километрах в других селах. В одноэтажном доме обрушилась крыша, упали стены. Рвануло около полудня. В то время внутри находилась вся семья — жена с мужем и трое их детей, двое совершеннолетних сыновей и 14-летняя дочь. Сейчас они с ожогами в больнице. За мгновение до взрыва отец говорит, начал разжигать печь.

© Управление ГСЧС Украины во Львовской области
Управление ГСЧС Украины во Львовской области

По словам потерпевших, стены начали падать. Родители и дочь были в одной комнате, двое братьев – в другой. Они начали самостоятельно выбираться и помогать родным.

"Скорую" семья ждала в летней кухне. У пострадавших незначительные ожоги и к счастью – ни одного перелома. Предварительно взрыв произошел из-за утечки газа, ведь дом подключен к централизованному газоснабжению.

Во Львовской области взрыв газа разрушил частный дом – три человека в реанимации | Новости Украины

Во Львовской области взрыв газа разрушил частный дом – три человека в реанимации | Новости Украины

Дом ремонту уже не подлежит. Сейчас же соседи сплотились и расчищают завалы, выносят одежду и уцелевшие вещи.

Где будет жить сейчас семья – еще не знает. Соседи же говорят, что в беде их не оставят и помогут. Также будет проведено расследование, почему взорвался газ и кто в этом виноват.

Напомним:

20 декабря в городе Каменское (Днепропетровская область) в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, в результате которого возник пожар. В результате взрыва и пожара ожоги 50% тела получил 27-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимацию.

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