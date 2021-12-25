Взрыв газа во Львовской области: от дома осталась руина, почти вся семья — в реанимации

Взрыв газа во Львовской области: от дома осталась руина, почти вся семья — в реанимации

За мгновение до взрыва отец начал разжигать печь.

На Львовщине взрыв газа полностью разрушил частный дом, пострадали пять человек. До прибытия спасателей им помогли выбраться из-под завалов соседи. Семью госпитализировали. Известно, что из пяти пострадавших – трое – в реанимации.

О том, в каком они состоянии – 25 декабря говорится в сюжете ТСН.19:30.

Так, от поврежденного дома осталась сплошная руина. Взрыв был такой силы, что его услышали в нескольких километрах в других селах. В одноэтажном доме обрушилась крыша, упали стены. Рвануло около полудня. В то время внутри находилась вся семья — жена с мужем и трое их детей, двое совершеннолетних сыновей и 14-летняя дочь. Сейчас они с ожогами в больнице. За мгновение до взрыва отец говорит, начал разжигать печь.

Управление ГСЧС Украины во Львовской области

По словам потерпевших, стены начали падать. Родители и дочь были в одной комнате, двое братьев – в другой. Они начали самостоятельно выбираться и помогать родным.

"Скорую" семья ждала в летней кухне. У пострадавших незначительные ожоги и к счастью – ни одного перелома. Предварительно взрыв произошел из-за утечки газа, ведь дом подключен к централизованному газоснабжению.

Во Львовской области взрыв газа разрушил частный дом – три человека в реанимации | Новости Украины

Дом ремонту уже не подлежит. Сейчас же соседи сплотились и расчищают завалы, выносят одежду и уцелевшие вещи.

Где будет жить сейчас семья – еще не знает. Соседи же говорят, что в беде их не оставят и помогут. Также будет проведено расследование, почему взорвался газ и кто в этом виноват.

Напомним:

20 декабря в городе Каменское (Днепропетровская область) в одной из многоэтажек произошел взрыв газа, в результате которого возник пожар. В результате взрыва и пожара ожоги 50% тела получил 27-летний мужчина. Его госпитализировали в реанимацию.

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