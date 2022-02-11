Взрыв гранаты под Ровно: что известно о трагическом инциденте, где погибли два человека

Взрыв гранаты под Ровно: что известно о трагическом инциденте, где погибли два человека

Соседи рассказывают — погибшие любили выпить, официально не работали, ходили по подработкам.

В Здолбунове на Ровенщине два человека погибли от взрыва. Прогремело в частном доме — смертельные травмы получили владелец жилья и его приятель. На месте правоохранители обнаружили обломки боеприпаса, предварительно – боевой гранаты РГД-5. Где она могла там взяться, сейчас устанавливают правоохранители.

Об этом идет речь 11 февраля в сюжете ТСН.19:30.

В доме, где раздался взрыв, выбиты двери и стекла, разбитая штукатурка, стены в дырах. Внутри работают следователи и взрывотехники.

"Был страшный взрыв. Я решила, что котел где-то сорвался", — отмечает соседка.

С испуга соседи выбежали на улицу и увидели, где прогремело. Погибли 39-летний владелец жилья Сергей и его 46-летний товарищ. Версию о взрыве газа копы сразу отбросили, потому что он к зданию не был подключен. В то же время обнаружили обломки боеприпаса.

"Предварительно установлено, что взорвалась граната РГД-5. На месте происшествия был обнаружен рычаг номерной, по которому, я думаю, мы установим происхождение этой гранаты", — говорит руководитель Здолбуновской полиции Александр Панасюк.

При взрыве в Ровенской области погибли два человека

Откуда мужчины могли взять боеприпас, соседи и не подозревают. Никогда ничего подобного у них не замечали. Но копы встретили еще одну находку.

"Более десятка патронов колибра 6,72. Но они были вмонтированы в соответствующую ленту и оформлены как сувенир, как пепельница, но также будет проведена баллистическая экспертиза", — отмечают в полиции.

В настоящее время следователи выясняют, откуда у мужчин такие "сувениры". А соседи рассказывают — те любили выпить, официально не работали, ходили по подработкам.

А предшествовал трагедии дебош хозяина дома. Он бросался к родственнице, живущей рядом. Сейчас в полиции взрыв квалифицируют как несчастный случай. Скорее всего, мужчины что-то с гранатой пытались сделать. Также открыли производство и о незаконном обращении с оружием и взрывчаткой. По номерам на патронах и на осколках гранаты будут выяснять, в арсенале которой из военизированных структур они были.

Напомним, что под Ровно от взрыва погибли два человека. Впоследствии появились подробности и видео с места трагедии.

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