Взрыв и столб дыма после тревоги в Киеве: что произошло

ЧП произошло в Голосеевском районе столицы, на месте работают подразделения спасателей.
На протяжении последнего часа, сразу после окончания очередной воздушной тревоги, киевлян напугала новость об огромном столбе дыма на правом берегу столицы. Не оставили это без внимания и российские паблики, где подписчики начали радоваться этому.
Как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер киевского управления ГСЧС Светлана Водолага, чрезвычайное происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.
"На территории одного из предприятий Голосеевского района был пожар. Сообщалось о взрыве. Что именно взорвалось – сейчас выясняется. ЧП произошло в цехе, возник пожар, начал распространяться специфический запах пластмассы. Сейчас на предприятии работают спасатели. Причиной пожара был не прилет." ", – сообщила нам Светлана Водолага.
По ее словам, также выясняется, что именно производило это предприятие.
Пожары вторые сутки подряд
В Киеве в ЖК "Комфорт Таун" вечером 20 декабря второй раз за сутки раздался взрыв. По словам местных жителей, на этот раз вспыхнул и взорвался генератор.
Об этом сообщает dtp.kiev.uа.
По предварительной информации, обошлось без пострадавших.
"Второй взрыв за день в Комфорт Тауне на левом берегу Киева. Взорвался и вспыхнул генератор. Чудом обошлост без пострадавших и больших убытков", — говорится под фото с места происшествия.
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