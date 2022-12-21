Взрыв и столб дыма после тревоги в Киеве: что произошло

На протяжении последнего часа, сразу после окончания очередной воздушной тревоги, киевлян напугала новость об огромном столбе дыма на правом берегу столицы. Не оставили это без внимания и российские паблики, где подписчики начали радоваться этому.

Как сообщила в комментарии для ТСН.ua спикер киевского управления ГСЧС Светлана Водолага, чрезвычайное происшествие произошло в Голосеевском районе столицы.

"На территории одного из предприятий Голосеевского района был пожар. Сообщалось о взрыве. Что именно взорвалось – сейчас выясняется. ЧП произошло в цехе, возник пожар, начал распространяться специфический запах пластмассы. Сейчас на предприятии работают спасатели. Причиной пожара был не прилет." ", – сообщила нам Светлана Водолага.

По ее словам, также выясняется, что именно производило это предприятие.

Пожары вторые сутки подряд

В Киеве в ЖК "Комфорт Таун" вечером 20 декабря второй раз за сутки раздался взрыв. По словам местных жителей, на этот раз вспыхнул и взорвался генератор.

Об этом сообщает dtp.kiev.uа.

По предварительной информации, обошлось без пострадавших.

"Второй взрыв за день в Комфорт Тауне на левом берегу Киева. Взорвался и вспыхнул генератор. Чудом обошлост без пострадавших и больших убытков", — говорится под фото с места происшествия.

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