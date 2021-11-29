Взрыв на Бурштынской теплоэлектростанции: за жизнь двух человек борются врачи

Еще состояние двух людей вызывает у медиков меньшее беспокойство.
От взрыва в Прикарпатье, который прогремел на Бурштынской теплоэлектростанции, четыре человека получили травмы, двое из них сейчас спасают в реанимации областной больницы.
Об этом говорится в ТСН.12.00.
Известно, что потерпевшие получили глубокие ожоги. Жизнь 22-летнего мужчины, говорят медики, висит на волоске. У него обожжено более 60 процентов тела, а хуже всего — повреждены дыхательные пути. Состояние 32-летнего пациента — тоже тяжелое, у него обожжена половина тела, его уже прооперировали, но готовятся провести еще одну операцию.
Состояние еще двух травмированных немного легче: у них обожжены лица и кисти рук.
По информации службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел из-за разгерметизации трубы на котле 7 энергоблока, произошел выброс газопаровой смеси.
Поврежденный энергоблок остановили и вывели из эксплуатации и запустили другой. Станция возобновила нормальную работу.
Читайте также:
Взрыв газа в Новой Одессе: из-под завалов достали еще одно тело
Во Львовском городском совете нашли гранату: она оказалась сувенирной
Из столичного ЦУМа и других крупных ТРЦ Киева срочно эвакуировали посетителей