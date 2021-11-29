Взрыв на Бурштынской теплоэлектростанции: за жизнь двух человек борются врачи

Взрыв на Бурштынской теплоэлектростанции: за жизнь двух человек борются врачи

Еще состояние двух людей вызывает у медиков меньшее беспокойство.

От взрыва в Прикарпатье, который прогремел на Бурштынской теплоэлектростанции, четыре человека получили травмы, двое из них сейчас спасают в реанимации областной больницы.

Об этом говорится в ТСН.12.00.

Известно, что потерпевшие получили глубокие ожоги. Жизнь 22-летнего мужчины, говорят медики, висит на волоске. У него обожжено более 60 процентов тела, а хуже всего — повреждены дыхательные пути. Состояние 32-летнего пациента — тоже тяжелое, у него обожжена половина тела, его уже прооперировали, но готовятся провести еще одну операцию.

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Состояние еще двух травмированных немного легче: у них обожжены лица и кисти рук.

По информации службы по чрезвычайным ситуациям, взрыв произошел из-за разгерметизации трубы на котле 7 энергоблока, произошел выброс газопаровой смеси.

Поврежденный энергоблок остановили и вывели из эксплуатации и запустили другой. Станция возобновила нормальную работу.

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