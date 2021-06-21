Взрыв на Позняках: в годовщину трагедии люди до сих пор остаются без жилья

По данным следствия, взрыв произошел из-за нарушения инструкции замены счетчиков.

Мощный взрыв утром выходного дня год назад разрушил жизни 40 семей в одной из многоэтажек на столичных Позняках. Жители бежали из своих домов кто в чем. Но спастись смогли не все. Пятерых спасатели нашли под завалами. Как стало известно впоследствии: это был взрыв газа.

Об этом говорится в ТСН.19.30.

Дом уже почти демонтирован. Под ним собираются его бывшие жители, 23 года они прожили в одном подъезде. Теперь все — кто где. «Многие мои знакомые говорили, какой у вас дружный подъезд. мы всю работу делали вместе», — рассказывают бывшие соседи.

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За год, рассказывают, трое их соседей умерли. Они так и не дождались ни приговора виновным, ни нового жилья. «Если у кого-то газ, никогда в жизни не допустят, чтобы снимали на поверку счетчики. Так как они сняли нам, шо мы сейчас ... Год прошел и только две семьи заселились», — рассказывают пострадала Валентина.

В Дарницкой районной госадминистрации письменно ТСН сообщили, что сертификаты выдали всем 40 семьям, средства на ремонт и мебель — двадцати восьми. Когда ждать деньги остальных пока неизвестно. Потому что сначала они должны выполнить все бюрократические условия. «Нам выставлена устное требование о том, что мы должны сняться с места регистрации и отказаться от недвижимости. Не все могут сняться с места регистрации места проживания», — говорит одна из женщин, кто остается без жилья.

Квартиры пострадавшим выделили в трех жилых комплексах. Все в разных районах города. Большинство — до сих пор без подведенных коммуникаций. Семь семей свое жилье до сих пор видели только на бумаге. Сертификат на него — это все, что они имеют.

Новости Украины: год назад взрыв на столичных Позняках разрушил жизни 40 семей

Семья Бойко одна из таких. Их дом еще строится. С сентября они живут в социальном общежитии. Она с мужем в одной комнате. Ее родители — в другой. Разобрать все вещи некуда. Под рукой только самое необходимое. Все остальное составленное в коробки. «Мама солнечные очки до сих пор не может найти. Мы помним, что нам снесли из нашего дома, а где, в какой коробочке — мы не можем найти. Хотя все и подписаны», — рассказывает Татьяна.

День обвала она без слез вспоминать не может.

21 июня 2020, 10 утра, воскресенье. В один миг обвалились 16 квартир с 4 по 8 этажи. Из-под завалов спасатели извлекли тела пяти человек. Трое из них — члены одной семьи. Это мать, отец и сын. Чудом только уцелела дочь.

Что могло так сдетонировать? Изначально у жителей дома была только одна версия. Они рассказывали, что за несколько дней до того как все произошло, у них забирали счетчики. Два месяца назад это подтвердили официально. Киевская городская прокуратура сообщила о подозрениях пяти работникам «Киевгаз». По данным следствия, взрыв произошел из-за нарушения инструкции замены счетчиков.

В память о тех, кто погиб под завалами своего дома, к годовщине взрыва здесь высаживают деревья — три дуба и две липы. И к месту, где ранее уже замуровали ключи от разрушенных домов, сносят цветы.

«Дорогие соседи наши, отдыхайте с Богом», — вспоминают погибших соседи.

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