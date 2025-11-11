Взрыв, темнота и падение: украинцы, которых спасли из-под завалов рассказали о страшных ощущениях

Последствия атаки по Днепру

Взрыв, темнота и падение с высоты, а дальше — духота и невозможность пошевелиться под плитами: так свои ощущения описывают пострадавшие, пережившие прилет российского дрона в эти выходные в Днепре. Тогда беспилотник попал в девятиэтажку. Одна из раненых упала из своей квартиры на 6 этаже аж на второй и выжила.

Об этом говорится в сюжете корреспондента ТСН Анастасии Неверной.

Ярослава сейчас в одной плате с любимым Даниилом. У нее повреждена нога, у парня — рука. Оба четко помнят, как жужжал дрон, от которого бежали прятаться в коридор, а дальше — громкий взрыв и земля ушла из-под ног.

«Мы успели открыть дверь в коридор, выбежать и дальше просто темнота, и мы падаем. Я упала с 3 этажа на 2, а парень упал на первый этаж долетел», — говорит Ярослава.

Ярославу бросился спасать отец и провалился сам.

«Он пытался меня найти, но меня привалило полностью с головой, я пыталась кричать ему, он нашел меня стал раскапывать мне голову, где-то до половины меня раскопал. На ногах у меня лежало две плиты, и четверо мужчин было, они не смогли их поднять, мы ждали пока приедут их распилят», — говорит Ярослава.

Даниил и Ярослава провели под завалами около часа, но это время, говорят, казалось вечностью.

Наталья с мужем и дочерью жили на 6 этаже. Когда раздался взрыв, женщина бросилась в комнату к ребенку, ступила несколько шагов и полетела в пропасть. Несмотря на сильную боль смогла подняться, добраться до ванной комнаты и там уже ждать спасения. Если бы осталась, там где была, могла бы погибнуть, говорит женщина. Как выяснилось впоследствии, дочь Натальи тоже пролетела вниз несколько этажей.

Через полсуток после прилета, спасатели на 2 этаже откопали и любимицу семьи — йорка. Как говорят медики, угрозы жизни пострадавших людей уже нет.

А вот возвращаться пострадавшим некуда. Россияне разрушили их дома.

