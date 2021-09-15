Взрыв в Днепре назвали терактом: новые подробности о событии и погибших

Взрыв в Днепре назвали терактом: новые подробности о событии и погибших

Событие квалифицировали как теракт, однако ни полиция, ни СБУ пока не озвучивают ни одной версии.

В результате взрыва в центре Днепра погибло два человека. Правоохранители считают это терактом. Погибла пресс-секретарь областного управления ГСЧС Дарья Гречищева и член общественного объединения, инструктор по тактической медицины Алексей Кавлак. Коллеги обоих не верят, что у них могли быть враги.

Что могло вызвать такой взрыв, говорится 15 сентября в сюжете ТСН.19:30.

В девять утра 15 сентября прямо на тротуаре оживленного проспекта в центре Днепра произошел взрыв, а затем сильный пожар. Полиция сразу перекрыла тротуар. Спасатели пытались потушить пожар. Взрыв был такой силы, что части машины разлетелись на полсотни метров. В многоэтажке выбило стекла.

Следователи и криминалисты обследовали место взрыва. Как ТСН узнала из собственных источников, предварительно считают, что сработало самодельное взрывное устройство.

Правоохранители сначала сообщают о погибшем мужчине, который сел за руль своей машины. Впоследствии становится известно: погибла еще и его пассажирка. Узнать их почти невозможно. Лица установили по найденным на месте документами.

Новости Украины: в центре Днепра при взрыве погибли два человека - копы считают это терактом

На месте трагедии молча стоят пожарные. Они узнали: на пассажирском сиденье взорванного авто погибла их коллега — спикер областного управления ГСЧС. Дарья Гречищева в службе спасения работала последние восемь лет.

А еще она была волонтеркой Красного Креста и на тренингах сотрудничала с Алексеем Кавлаком. Это погибший при взрыве водитель. Он был инструктором по тактической медицины и членом патриотической общественной организации. Коллеги погибшего категорически исключают, что он мог сам перевозить взрывчатку.

По словам близких друзей, у него не было врагов или финансовых проблем. Больше всего его тревожили семейные проблемы. Знаем, что он подавал на развод.

"Это, как сейчас говорят, террористический акт, или это что-то с машиной. У меня есть вариант — у него была газовая установка, которую давно надо было менять", — говорит Ирина Гура, заместитель руководителя тренинг-центра "Aid Brothers".

В то же время специалисты по газовому оборудованию такую причину отвергают.

"Для такого взрыва, как там произошел, должна быть такая безумная концентрация, любой бы здоровый человек в машине просто-напросто бы не поехал! Пропан сам по себе вонючий сильно. И запах бы хорошо ощущался", — объясняют эксперты.

Взрыв произошел прямо под окнами квартиры, которую арендовал Алексей. Здесь как раз завершили обыск правоохранители.

Куски искореженного авто следователи собирали несколько часов. Следователи надеются, что после их экспертизы станет ясно, была ли это взрывчатка, все же газ. Сейчас в полиции никаких подозреваемых нет.

Следствием занимается Служба безопасности Украины, событие квалифицировали как теракт. Ни полиция, ни СБУ пока не озвучивают ни одной версии. Что стало причиной взрыва, официально также пока не сообщают, но остатков взрывных устройств эксперты не нашли.

Новости Украины: в Днепре двое человек погибли в теракте – есть ли уже версии у следствия

Напомним

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