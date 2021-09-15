Взрыв в Днепре: почему за такими терактами всегда стояли российские спецслужбы

Российские спецслужбы устраивают подрывы, как показательную казнь — для запугивания и давления.

Теракт в Днепре — не первый, где пострадал участник войны на Востоке. За каждым из таких подрывов авто, которые случались раньше, всегда стояли российские спецслужбы. В одном из дел удалось найти и осудить исполнительницу, которая непосредственно подкладывала взрывчатку.

Об этом говорится 15 сентября в сюжете ТСН.19:30.

Формат гибридной войны обеспечивает широкое окно возможностей российским спецслужбам. Для них теракт на мирной территории другой страны — тоже один из методов, которым оккупанты совсем не брезгуют.

Март 2017 года — в Мариуполе взрывается автомобиль контрразведчика Александра Хараберюша. Мужчина умирает в карете "скорой". За несколько месяцев в Одессе задерживают исполнительницу теракта Юлию Просалову. Она, жительница Донецка, призналась, что работала на заказ террористов. За выполненную работу от боевиков получила 15 тыс. долларов, а впоследствии от украинского суда — 12 лет тюрьмы.

27 июня 2017 — в Киеве погибает разведчик Максим Шаповал. Его автомобиль взорвался прямо во время движения. Сила была такова, что осколками зацепило даже случайных прохожих. Впоследствии в СБУ сообщили, что за терактом стоят боевики "ДНР" и российские кураторы из ФСБ.

В этот же день вблизи зоны АТО происходит еще один подрыв, который будто под копирку напоминает теракт в столице. Взрывчатку заложили под машину СБУ. Погиб контрразведчик Юрий Возный.

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В октябре 2017 года под Киевом погибает Амина Окуева — участница войны на Востоке. Неизвестные обстреляли автомобиль, в котором она ехала вместе с мужем — Адамом Осмаевым, он получил ранение. За несколько месяцев до этого на пару уже покушались. Тогда киллера удалось задержать, им оказался чеченец Артур Денисултанов. Впоследствии, во время обмена, его передали боевикам на Донбассе.

Но не всегда российским диверсантам удается выполнить свое кровавое дело. Несколько месяцев назад контрразведка СБУ на горячем задержала мужчину, который хотел взорвать украинского специалиста по вооружению. Им оказался боевик так называемой "ЛНР".

"Взрывы как правило используются, чтобы показательно уничтожить человека. Таким образом оказать давление на общество или его окружения", — объясняет бывший заместитель председателя СБУ Виктор Ягун.

Новости Украины: почему за терактами с подрывов авто всегда стояли российские спецслужбы

А еще — запугать других, и показать, что никто не может чувствовать себя в безопасности, даже за сотни километров от линии фронта. По словам Виктора Ягуна, Россия не случайно каждый раз выбирает именно такой метод убийства.

"Если надо было совершить убийство или ликвидации "по-тихому", то тогда уже подключались такие вещи, которые Россия очень любит — яд, или у человека случился сердечный приступ, или он вешался", — отмечает Ягун.

После каждого подобного случая наши спецназовцы уверяли, что ответ будет. Еще и такой, что враг трижды пожалеет за свои деяния.

Напомним

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