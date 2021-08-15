Взрыв в Днепре с двумя погибшими: какие версии рассматривают правоохранители

Пока же главная версия трагедии — взрыв бытового газа.

Взрыв с пожаром в Днепре — два человека погибли. Взрывная волна разбудила жителей старого дома утром. Эпицентром стала квартира на первом этаже.

Какие версии рассматривают правоохранители, говорится 15 августа в сюжете ТСН.19:30.

Металлические двери сорвало как картонные — такой силы был взрыв. Коридор охватил огонь. Хозяева лежали у выхода. Уже мертвы.

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Спасатели вовсю заливали квартиру. Из коридора, где загорелось, огонь быстро пошел в комнату. В этом здании деревянные перекрытия. Пламя удалось остановить до того, как оно с одной квартиры могло распространиться на другие. Екатерина, живущая в доме над эпицентром взрыва, говорит, что от едкого дыма скрывалась в комнате.

Громкий хлопок жители двухэтажки услышали около девяти утра. А потом уже заметили огонь. Погибших соседей, Светлану и Игоря, узнали сразу. Супруги здесь проживало несколько лет. С их квартиры часто были слышны скандалы.

Новости Украины: в Днепре во время взрыва в квартире погибли два человека

Что стало причиной взрыва, должны сказать эксперты. Пока же главная версия трагедии — взрыв бытового газа. Соседи говорят: погибшая женщина около недели назад жаловалась на утечку.

Газовая служба, прибывшая на место взрыва, от комментариев отказывается. В то же время полиция уже открыла два уголовных производства — служебная халатность и умышленное убийство с пометкой "несчастный случай".

Почему произошел пожар, случился он до или после взрыва, и его причиной, сейчас устанавливают эксперты. А пока дом остается без газоснабжения и электропитания.

Напомним, что в Николаевской области под дверью дома взорвалась граната. В результате взрыва поврежден фасад летней кухни и оконное стекло здания.

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