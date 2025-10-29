Взрыв в Хмельницком: что известно о последствиях и погибших (видео)

Взрыв в Хмельницком / © Национальная полиция Украины

В Хмельницком под завалами разрушенного в результате взрыва газа дома нашли тела уже двух человек — это 52-летняя женщина и 42-летний мужчина.

Спасательная операция продолжалась всю ночь. Там накануне взрывом снесло несколько этажей жилого дома. По предварительной информации полиции, в многоэтажке взорвался бытовой газ. Пострадали 5 человек.

Об этом говорится в материале корреспондента ТСН Анны Махно, которая побывала на месте взрыва и стала свидетелем спасательной операции.

Взрыв в Хмельницком прогремел накануне.

Взрыв был настолько мощный, что его слышали в разных районах города, говорят местные. Сначала подумали, что это прилет ракеты.

«Слышим взрыв, я сразу за карту тревог схватилась, смотрю тревоги ничего нет. Мы испугались выбежали в коридор», — говорит жительница Хмельницкого.

На месте взрыва, сообщили впоследствии в полиции, травмированы 5 человек, среди них 12-летний ребенок, рассказала пресс-секретарь полиции Инна Глега.

«У одного мужчины были порезы от осколков стекла и 4 человека обратились за помощью от острой реакции на стресс. По информации предварительной причиной взрыва мог стать взрыв бытового газа», — сказала она.

Что еще могло вызвать такие разрушения — рассматривают и другие версии. Пока их не озвучивают.

От взрыва уничтожено 9 квартир, еще 15 повреждены, сообщают в военной администрации. На месте происшествия же все экстренные службы. Развернули «пункт несокрушимости». Рядом представители красного креста. В то же время собрались и жители города.

Все надеялись, что обойдется без жертв. Однако под завалами в половине третьего ночи обнаружили тело женщины, а в 5 утра еще и погибшего 42-летнего мужчины.

