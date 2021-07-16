Взрыв в Каменец-Подольском: три человека в больнице, самая тяжелая — 4-летняя девочка

Мужчина, бросивший взрывное предмет, просто собирался уйти.

После взрыва гранаты в кафе в центре Каменца-Подольского в больницу с осколочным ранения четырехлетняя девочка. Ее уже прооперировали, она в реанимации, ее состояние тяжелый. В общем пострадали шесть человек.

Об этом с места событий сообщает корреспондент ТСН Валерий Кузнецов.

«Травмы средней степени тяжести, это были рваные раны, преимущественно конечностей, плеча, голени и у ребенка ранения грудной клетки. Проводится компьютерная томография, чтобы определить есть ли вообще осколок и где он находится», — рассказывают медики о состоянии девочки.

В травматологии сейчас остаются еще двое: 40-летние мужчина и женщина. У них травмы ног и рук. Один из раненых говорит, сидел за столиком в кафе, услышал мощный взрыв. То, что это была граната не сомневается, потому что осколки разлетались на десятки метров. «Сидели в кафе, слышу взрыв, удар почувствовал сильный и задело лицо. Граната была», — говорит Максим Юхновец.

Взрыв был такой, что слышно было даже в соседних районах. Свидетели рассказывают: за столиком на открытой площадке сидел человек, видно, что он был пьян. В какой-то момент достал взрывчатку и бросил прямо под соседние столики. Сам не пострадал, только рвануло, просто встал и ушел.

«Очень много пыли было, и вижу много людей сходятся, кричат дети. Этот мужик берет встает и начинает идти, я вижу, что там были ранены, сидели на траве женщина, я побежал в магазин, взял аптечку, забинтовал одного человека, второго», — рассказывает очевидец Богдан Фетисов.

Подрывника задержали, ему 60, ранее он судим за тяжкие преступления. Какие именно — в полиции пока не комментируют. Вероятнее всего, под столики он швырнул таки гранату, впрочем, какую именно — станет известно только после экспертиз. Мера пресечения подозреваемому выбирать предварительно завтра.

Новости Украины: в каком состоянии 4-летняя девочка, пострадавшая при взрыве в Каменце-Подольском

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