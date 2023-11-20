Взрыв в Киеве: что случилось, сколько погибших и какие подробности трагедии известны

Незаконное обращение с оружием в Украине происходит все чаще.

В Киеве вечером 19 ноября прогремел мощный взрыв в Днепровском районе! Местные жители запаниковали.

Что же случилось и какие подробности известные на данный момент разобрались журналисты эксклюзива TSN.UA.

В полицию обратился гражданин с сообщением о том, что в соседней квартире раздался взрыв. На место происшествия немедленно прибыли правоохранители и врачи.

В результате взрыва погибли два человека: 51-летний мужчина, который в феврале 23-го уволился со службы, и его знакома 1976 года рождения. Также ранение получил брат женщины, находившийся тогда в другой комнате. Его госпитализировали.

"По факту взрыва гранаты следственным отделом Днепровского управления полиции начаты уголовные производства по ч. 2 ст. 115 Уголовного кодекса Украины с правовой квалификацией — несчастный случай, в результате которого погибли два человека и по ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины — незаконное поведение оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами", – сообщили в полиции Киева.

Незаконне поводження зі зброєю в Україні Граната/Фото иллюстративная / Фото: УНИАН

Незаконное обращение с оружием в Украине

И этот случай не единственный. С начала полномасштабного вторжения в полицию фиксируют все больше случаев незаконного обращения с оружием. Самый нашумевший случился не так давно в селе Чайки под Киевом. Тогда на германской боевой гранате взорвался помощник Главкома Валерия Залужного Геннадий Частяков. По информации следствия, ему боеприпас подарили на День рождения. Частяков принял оружие за муляж и случайно взорвал презент.

На немецкой боевой гранате взорвался помощник Главкома Валерия Залужного Геннадий Частяков / Фото: Евгений Карась / Facebook

У погибшего майора Частякова был День рождения. Домой он вернулся с работы с подарками от коллег, которые начали показывать родным. Достал подарочный ящик с гранатами внутри и начал демонстрировать один из боеприпасов сыну. Это были гранаты нового западного образца. Сначала в руки боеприпас взял сын и начал крутить кольцо.

Затем военнослужащий забрал гранату у ребенка и выдернул кольцо, спровоцировав трагический взрыв.

Вершочек айсберга

Только в Киеве с начала полномасштабной войны подобных историй десятки. К сожалению, несколько из них были трагичны.

Так, 7 сентября в Вишневом месте сообщили о громком взрыве в многоэтажке. Как оказалось, там взорвался 47-летний мужчина. В полиции предполагают, что тот совершил самоубийство.

"В одном из помещений полицейские Бучанского управления полиции Киевщины обнаружили тело мужчины, погибшего в результате взрыва гранаты М-50. По предварительным данным гражданин совершил самоубийство", — рассказал руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов

Помещение получило повреждения. Кроме погибшего, из местных жителей в результате взрыва никто не пострадал.

Гибель из-за ссоры

29 мая 2023-го произошла другая трагедия с гранатой и снова в Киеве. Как информируют в областной прокуратуре, все из-за ссоры между друзьями. Когда слова закончились в ход пошло оружие.

Он достал из кармана гранату, привел ее в действие и бросил в 10 метрах от места нахождения знакомых. В результате детонации взрывного устройства один человек погиб, еще трое – травмированы.

В апреле того же года уже другой мужчина взорвал гранату, чтобы убить двух своих знакомых: женщину и мужчину. Все из-за ревности. Применить гранату ему удалось, но, к счастью, врачам удалось спасти пару. Обоим мужчинам грозит пожизненное заключение.

Эхо войны

К сожалению, страдают люди и по неосторожности. Утрачены боеприпасы, или не сдетонированные часто валяются здесь и там в лесах или сельской местности. Это эхо эхо войны.

В марте 2023 года на Фастовщине 21-летний парень наткнулся на гранату, принес ее домой, где и произошел взрыв.

"На Фастовщине 21-летнему парню взрывом разнесло левую руку. Мать потерпевшего услышала как граната разорвалась, зашла в комнату, увидела окровавленного сына и поврежденную мебель", — сообщил руководитель Главного управления Национальной полиции в Киевской области Андрей Небитов.

Опасные трофеи

В полиции призывают людей быть осмотрительными и умными. Или это граната, или другая взрывчатка – она вам ни при чем. Это не игрушка и не увлекательный трофей. В первую очередь это оружие, задача которого убивает врага. Неумелое обращение с ней непременно приведет к трагедии. Поэтому увидев боеприпасы или что-то, напоминающее взрывчатку, не стесняйтесь сообщать об этом правоохранителям. Ваше неравнодушие спасет жизнь.

Напомним об инциденте, произошедшем в Днепре. Там мужчины бросили гранату в автомобиль. В полиции рассказали детали и последствия поступка. В результате взрыва 51-летний пострадавший получил осколочные ранения. Его госпитализировали в больницу.

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