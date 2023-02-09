Взрыв в Киеве с жертвой и пострадавшими: спасатели прокомментировали инцидент

По предварительной информации, один человек погиб, троих удалось спасти, поисковая операция продолжается.

В Киеве в Дарницком районе на территории бывшего завода раздался взрыв. Столичные спасатели опровергли активно распространяемую в Сети информацию о "прилете".

Об этом ТСН.ua подтвердили ГСЧС Киева.

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"Произошел взрыв с последующим горением. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо под завалами. Предварительно — это складское помещение. На месте работают спасатели", — рассказали нам в ГСЧС Киева.

Напомним, мэр Киева 9 февраля сообщил о взрыве в Дарницком районе Киева. По его информации, инцидент произошел на территории бывшего завода. Предварительной причиной взрыва мог стать газовый баллончик.

В Киевской городской государственной администрации сообщили, что взрыв прогремел в 15:45. Из-под завалов удалось достать трех человек. К сожалению, один человек погиб.

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